Puglia a rischio zona rossa per la sesta settimana consecutiva: 140 milioni di euro di perdite, il calcolo drammatico di Coldiretti

È questa la stima fatta da Coldiretti Puglia che commenta la probabile permanenza della regione in are rossa per alto rischio contagio

Per la sesta settimana la Puglia rischia di restare in zona rossa, "che si materializza in perdite pari a 140 milioni di euro per mancati consumi con un drammatico effetto a valanga sull'occupazione che si aggiunge alle sofferenze e alle vittime causate dalla pandemia"

È questa la stima fatta da Coldiretti Puglia che commenta la probabile permanenza della regione in are rossa per alto rischio contagio. "La chiusura di ristoranti, pizzerie e agriturismo duramente provati dalle chiusure forzate travolgono a valanga interi settori dell'agroalimentare Made in Italy con oltre 80mila tonnellate di vino e cibi invenduti in Puglia. Ogni giorno di ritardo sulle vaccinazioni costa in media alla Puglia oltre 20 milioni in mancati consumi" denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

"I consumi crollati dell'11,8% nel 2020 rispetto all'anno precedente e a far registrare il risultato più negativo sono stati gli alberghi e i ristoranti con un calo del 40,2% seguiti dai trasporti che si riducono del 26,5% e dalle spese per ricreazione e cultura che scendono del 22,8%. In controtendenza ci sono solo i dati relativi ai consumi alimentari delle famiglie aumentati complessivamente del 3,3% anche se l'emergenza Covid ha impoverito più di una famiglia su quattro (28,8%) che ha dichiarato nel 2020 un peggioramento della situazione economica rispetto all'anno precedente. Un deterioramento della situazione economica che ha colpito di più le regioni ricche del Centro (30,5%) e del Nord (28,8%) rispetto al Mezzogiorno (27,7%) secondo l'analisi di Coldiretti su dati Bes dell'Istat. La punta dell'iceberg delle difficoltà in cui si trova la Puglia è rappresentata da circa un milione di persone a rischio poverta', con un'incidenza media pari al 30,4%".