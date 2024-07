Distributori automatici H24: con 33 punti vendita certificati la Puglia è la prima regione d’Italia

Il settore della distribuzione automaticainclude anche i negozi automatici h24: dei veri e propri esercizi commerciali di vicinato, completamente automatici, aperti tutto il giorno.

'Confida' - associazione Italiana Distribuzione Automatica che aderisce a Confcommercio Imprese per l’Italia, stima che vi siano oltre 3 mila punti vendita in tutto il Paese, e comunica che sono 102 i primi negozi automatici in tutta Italia ad ottenere la certificazione di qualità “Top Quality Negozi Automatici H24” promossa da Confida, che attesta l’adozione di principi di qualità e sostenibilità.

Puglia e Liguria sono le due regioni con il più alto numero di negozi automatici ad ottenere il marchio “Top Quality”. La Puglia è la regione più virtuosa con ben 33 punti vendita certificati distribuiti tra le province di Lecce (20), Foggia (9), Bari (3), e Brindisi (1). Segue la Liguria con 31 attività certificate, tutte localizzate nella città di Genova. Terza classificata tra le regioni è il Friuli-Venezia Giulia con 10 negozi automatici h24 certificati a Trieste.

Al quarto posto l’Emilia-Romagna con un totale di 9 punti vendita che hanno ricevuto il marchio “Top Quality Negozi Automatici H24”: la provincia di Rimini con 7 attività è sul podio regionale, seguita dalla provincia di Ravenna (1 a Faenza) e Forlì (1 in città). Chiudono la top5 delle regioni, a parimerito, la Sicilia (con 4 punti vendita nella città di Catania) e il Piemonte (2 ad Alessandria, 1 in provincia di Vercelli e 1 in provincia di Biella). L’elenco di tutti i punti vendita d’Italia certificati di può consultare su www.negoziautomaticih24.it

Attraverso questa certificazione, 'Confida' punta a migliorare gli standard qualitativi del servizio fornito e a elevare l’affidabilità e la reputazione dei negozi automatici h24, fornendo così uno strumento qualificante e di tutela soprattutto nei confronti dei consumatori. Le aziende che seguono l’iter, che prevede un corso di formazione con test finale e delle verifiche ispettive, e rispettano agli standard della certificazione, ottengono così il marchio Top Quality Negozi Automatici H24.

Parallelamente, Confida si è anche impegnata nel migliorare la sicurezza dei negozi automatici h24, spesso oggetto di episodi di furto e danneggiamento - numerosissimi i casi registrati nel Foggiano e raccontati su queste pagine - stringendo un accordo con l’Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza (A.N.I.V.P.) – marchio storico della rappresentanza delle imprese di vigilanza private e sicurezza – per l’implementazione di servizi di sicurezza, videosorveglianza h24 e collegamento di allarme per le attività dei negozi su tutto il territorio nazionale. Quest’ultimo servizio, in particolare, garantisce un monitoraggio costante attraverso la centrale operativa di uno degli Istituti di Vigilanza, tutto l’anno e a tutte le ore del giorno, con l’intervento di una pattuglia in caso di necessità.