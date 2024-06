Gino Lisa, il servizio dei pullman 'Easy to reach' incompatibile con gli orari dei voli a Foggia: "Cotrap intervenga"

Sono stati diffusi i dettagli e gli orari del lodevole servizio denominato Easy To Reach, ideato da Regione Puglia con la collaborazione per gli Aeroporti di Puglia: connettere gli scali pugliesi con le principali località della Regione per tutta l'estate 2024 con dei pullman diretti. Un servizio fondamentale ed utile allo sviluppo e alla crescita anche dell'Aeroporto di Foggia e di tutto il vasto territorio per cui esso opera.

"Purtroppo, per la messa in opera dell'iniziativa, non sembrano essere stati analizzati gli orari dei voli operati presso l'aeroporto di Foggia, poiché le corse partono e arrivano in orari completamente sfasati", spiega Mondo Gino Lisa.

Nello specifico, sarebbero tre le incompatibilità emerse: "Nella giornata del sabato non viene effettuata alcuna corsa dal Gargano compatibile con l'unico decollo (per Milano Linate) previsto in quella giornata, in quanto il pullman arriva al Gino Lisa 15 minuti dopo l'orario di partenza del volo; il sabato è una giornata importantissima per il ricambio turistico nelle strutture ricettive e non è possibile non rendere disponibile almeno un collegamento utile".

Anche gli orari delle corse dei pullman da e per Castel del Monte risultano incompatibili con tutti gli orari settimanali dei voli operati del Gino Lisa. Idem per i collegamenti con Cerignola: "Non esiste alcuna corsa compatibile con il volo più importante della giornata, ovvero il Milano Linate".

"Essendo questo servizio Easy To Reach molto importante e fondamentale per il turismo, nonchè finanziato con fondi pubblici a servizio della cittadinanza - commenta Sergio Venturino, presidente di Mondo Gino Lisa -, la nostra associazione ha già scritto formalmente a Cotrap richiedendo di intervenire e rivedere completamente gli orari, evidenziando che una mancata azione di modifica comporterebbe la certezza di rendere tale iniziativa inefficace ed inutile, con conseguenti corse effettuate a vuoto, rendendo vano il lodevole progetto che la Regione Puglia ha promosso per l'Estate 2024. Alla missiva inviata, abbiamo allegato gli orari dei voli operati per l'estate a Foggia. Di questo sollecito ho informato anche in Regione Puglia".

Mondo Gino Lisa però entra molto sul concreto: "Da almeno due mesi abbiamo iniziato una vera e propria campagna comunicativa insistente tramite i nostri canali social, che spinge a scegliere l'Aeroporto di Foggia e a farlo conoscere - aggiunge Andrea Casto, vice presidente dell'associazione - fornendo a tutti i viaggiatori le informazioni base su tutto ciò che gira attorno al Gino Lisa e mille motivazioni per viaggiare da o per esso. Il target di questa campagna comunicativa non è limitato alla provincia di Foggia ma si estende a tutta l'Area Vasta e ai territori direttamente collegati dai voli operativi al Gino Lisa: dai dati in nostro possesso ci sono stati ottimi riscontri, anche in termini di persone che hanno poi effettivamente volato da o per Foggia". I numeri in crescita registrati nei mesi di aprile e maggio 2024 ne confermano il trend.

"Abbiamo investito sul sito internet di Mondo Gino Lisa nella sezione www.mondoginolisa.it/aeroporto - prosegue il vice presidente - che raccoglie tutto ciò che serve per viaggiare dal Gino Lisa e sceglierlo: dagli orari dei voli (in rappresentazione settimanale, con l'obiettivo di dare una chiara vista a chi deve viaggiare per capire bene tutte le combinazioni di volo e scegliere quelli maggiormente comodi per le proprie esigenze), alle informazioni realtime, alle destinazioni raggiunge, al motore di ricerca dei biglietti. Ma non è tutto qui, sul sito di Mondo Gino Lisa sono disponibili tutti gli orari degli autobus urbani (con tanto di indicazione della posizione delle fermate), dei pullman diretti per il Gargano, per Cerignola, per la Campania, per i Monti Dauni, per la BAT ed il nord barese, i dettagli sui servizi di autonoleggio presenti, sui parcheggi, sul Noleggio con Conducente (NCC), i Taxi, ovviamente comprensivi anche dei numeri di telefono e degli indirizzi internet. Sul sito di Mondo Gino Lisa si trova tutto ciò di cui ha bisogno, probabilmente è l'unico portale ad essere così completo dato che neanche quelli delle Istituzioni comprendono tutte queste informazioni in un unico punto facilmente consultabile. Invitiamo tutti a visitarlo regolarmente".

La campagna informativa di Mondo Gino Lisa non finisce qui. "Abbiamo realizzato ed autoprodotto dei pieghevoli informativi che si possono facilmente trasportare in tasca", commenta Sergio Venturino. All'interno di questi pieghevoli è possibile trovare una selezione di tutte le principali informazioni utili per chi viaggia e sceglie l'Aeroporto di Foggia: a partire dagli orari dei voli, in vista settimanale, fino al termine dell'orario estivo 2024, alle informazioni sugli autobus, sui taxi, sui servizi di autonoleggio, sulle destinazioni, sui servizi compresi nel biglietto e tanto altro ancora. "Avere quest'oggetto in tasca significa poter contare su un punto di riferimento chiaro e completo per usufruire al meglio di tutti i servizi presenti in aeroporto ed in collegamento ad esso", conclude Venturino.

Mondo Gino Lisa ha distruito questi pieghevoli in diversi punti di frequentazione nella pronvincia di Foggia e non solo: "Invitiamo tutti recarsi presso uno degli indirizzi elencati per ritirare gratuitamente la propria copia, utile per viaggare dal Gino Lisa", precisa Casto.

Ecco i principali punti di ritiro dei pieghevoli:

Provincia di Foggia

- Tabacchi, Via Trento, Foggia

- Caffè Oro, Via Conte Appiano, Foggia

- Bar Gambrinus, Via Giovanni Gentile, Foggia

- Aci, Via Giovanni Gentile, Foggia

- Bar Gocce di caffè, Via Guido D'orso, Foggia

- Focus, via Napoli, Foggia

- Bar Malu', Via Oberdan, Foggia

- Bar Cairoli (Tabaccheria n. 1), Corso Cairoli, Foggia

- Tabaccheria n. 8, via Giuseppe di Vittorio, Troia, Foggia

- Bar Caricone, Via Telesforo, Foggia

- Agenzia delle Entrate, Foggia

- INPS Provincia di Foggia

- Bar I PORTICI, Piazza Europa 100, San Giovanni Rotondo, Foggia

- Bar pasticceria Villa, Piazza Europa 29, San Giovanni Rotondo, Foggia

- Hotel Sollievo, Viale Cappuccini 29, San Giovanni Rotondo, Foggia

- Ufficio pellegrinaggio Santuario, San Giovanni Rotondo, Foggia

- Bar Q8, San Giovanni Rotondo, Foggia

- Cassano Petroli, San Giovanni Rotondo, Foggia

Provincia di Avellino

- Comune di Lacedonia, Lacedonia