Puglia Digital House, la Regione sposa il progetto Citynews. Delli Noci: "Portiamo il dibattito a Foggia"

I temi dell'innovazione, del cambiamento, delle competenze digitali al centro di 'Puglia Digital House', progetto ideato e realizzato dal gruppo editoriale Citynews con la Regione Puglia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nella sala Di Jeso presso il palazzo della Presidenza della Regione. Presenti l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, la direttora del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il direttore della testata FoggiaToday e BariToday Massimiliano Nardella, la responsabile di redazione di BariToday Grazia Rizzi.

Oltre all’apertura di un canale co-branded su Today.it, testata nazionale del gruppo Citynews, il progetto prevede un evento in presenza che si terrà il prossimo 12 luglio al Teatro Giordano di Foggia. L'iniziativa mira a dare voce e spazio ai protagonisti dell'innovazione, mettendo a confronto rappresentanti di Università e mondo della ricerca, esperti del settore, startup e istituzioni. La mission dell’iniziativa prevede un adeguato impatto di diffusione del brand “Smart Puglia” e di tutte le iniziative di supporto e rafforzamento che la Regione Puglia ha messo in campo per favorire lo sviluppo innovativo delle PMI e delle pubbliche amministrazioni locali. Non è un caso, infatti, che la Regione Puglia sia attualmente in cima alla classifica italiana per la spesa dei fondi strutturali della politica di coesione dell'Unione Europea. Con il progetto si darà risalto alle startup e alle aziende pugliesi, che in Italia, ma non solo, si stanno facendo portatrici di cambiamento e innovazione grazie alle tecnologie digitali. Nello specifico, all’interno del canale “Puglia Digital House”, online dal 23 giugno, si possono trovare articoli editoriali, stream talk e video reportage relativi al mondo digitale e all’innovazione, osservati sotto diversi aspetti.

"L’innovazione e la transizione digitale - ha dichiarato in conferenza stampa l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - sono due pilastri della nostra politica industriale su cui la Regione Puglia sta investendo molto. Questa iniziativa, che realizziamo in collaborazione con Citynews, si inserisce proprio in questo contesto. Abbiamo scelto la città di Foggia perché crediamo che, anche grazie alla presenza dell’Its e dell’Università quest’area stia investendo sulle competenze e stia crescendo molto. Questa sarà altresì un’occasione per confrontarci sulle sfide del futuro con big player internazionali sul tema, per esempio, dell’intelligenza artificiale per capire quale traiettoria seguire e come coinvolgere le piccole e medie imprese del nostro territorio".

"Il tema del digitale è trasversale e cattura pubblici diversi – ha sottolineato la Direttora del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio. Nel nostro territorio, in questo momento storico, c'è un amplissimo spettro di persone che lavora in quest'ambito e, come amministrazione regionale, stiamo concentrando una serie di competenze verticali in tema di ICT, intesa come intelligenza artificiale e cyber security. Naturalmente, l’iniziativa coinvolge anche il dipartimento Formazione e Lavoro della Regione Puglia perché il digitale è uno dei temi sui quali è più osmotico il rapporto fra sviluppo delle imprese, formazione, curricula studenteschi delle scuole superiori, degli ITS e delle università. Si lavora davvero a 360 gradi. Voglio ringraziare infine Citynews che, attraverso questo progetto, ci consente di essere presenti, in particolare sul territorio foggiano, in maniera autorevole".

"Dal mio punto di vista - ha affermato il Direttore della testata FoggiaToday e BariToday Massimiliano Nardella - Puglia Digital house riporta Foggia e la sua provincia al centro delle politiche di sviluppo attraverso idee e investimenti sulle competenze e sulle innovazioni digitali e d'impresa. Il nostro territorio è ricco, vasto, orograficamente anche complicato ma ricco di risorse, Puglia Digital house è un segnale che può permettere effettivamente di renderci conto delle possibilità che abbiamo e del coraggio che dobbiamo trovare rispetto a temi preoccupanti del nostro territorio che sono quelli dello spopolamento e della disoccupazione. Ragion per cui il coraggio deve essere quello di restarvi e di continuare e creare le condizioni per migliorare il nostro territorio".



"Quando si parla di innovazione, di startup, di cambiamento e competenze digitali- conclude Grazia Rizzi, Responsabile Capo Redattore BariToday- Citynews non può che essere attenta, trattandosi di temi che da sempre fanno parte della sua storia, che è la storia di un'azienda digital native che muove i suoi primi passi nel 2010 come startup, per arrivare al presente di un gruppo editoriale che conta 53 edizioni locali. Attraverso questo progetto ci auguriamo di contribuire a sostenere e alimentare il confronto su un tema come quello dell'innovazione che è fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei territori e delle comunità".

'Puglia Digital House': il canale su Today.it e l'evento a Foggia

L'evento "Puglia Digital House", si svolgerà il prossimo 12 luglio, nella città di Foggia, presso la Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming. L'appuntamento si articolerà in due sezioni: la prima sarà dedicata al confronto tra Istituzioni, Università ed Enti di ricerca, mentre nella seconda parte avranno voce le imprese innovative e le startup che presenteranno al pubblico le loro esperienze di successo. L'apertura dei lavori è prevista per le 9:30, affidata ai saluti istituzionali di Fernando Diana, co Ceo Citynews Gruppo Editoriale, di Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia, di Raffaele Piemontese, VicePresidente e Assessore al Bilancio e alla Programmazione unitaria Regione Puglia. A seguire gli interventi di Rosa Barone, Assessora al Welfare Regione Puglia, Vincenzo Cardellicchio, Commissario Straordinario Comune di Foggia t.b.c., Luca Grilli, Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia ai Sistemi informativi e controllo flussi dati ed Eliseo Zanasi, Presidente Confindustria Foggia. Dalle 10:30, si discuterà sullo stato del settore digitale in Puglia. Prenderanno la parola gli esperti e i referenti di ArtiPuglia e della Regione Puglia. Seguirà, fino alle 11:30, un panel sulle opportunità e le sfide del digitale per le pubbliche amministrazioni e per le imprese. Dopo una breve pausa si riprenderà con un approfondimento sulle opportunità e le sfide del digitale in Puglia. Tra le 13:00 e le 14:00 si parlerà dell'importanza della digitalizzazione per le PMI e la creazione di un ecosistema digitale inclusivo con alcuni esponenti di realtà pugliesi innovative. A seguire, dopo il break per la pausa pranzo, partirà la sessione pomeridiana dedicata al networking. L'ingresso all'evento del 12 luglio a Foggia è libero e gratuito, previa registrazione a questo link.