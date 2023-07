"Puglia Digital House", a Foggia l'evento di Citynews in collaborazione con la Regione Puglia

L'evento "Puglia Digital House" si terrà domani, 12 luglio, a partire dalle ore 9 (ingresso libero, previa registrazione) presso la Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia. L'evento è organizzato da Citynews, azienda leader in Italia nell'informazione digitale (editrice di 53 quotidiani metropolitani online, della testata nazionale Today, del canale internazionale EuropaToday e delle testate verticali CiboToday e AgrifoodToday), in collaborazione con la Regione Puglia.

L'appuntamento si articolerà in due sezioni: la prima sarà dedicata al confronto tra Istituzioni, Università ed Enti di ricerca, mentre nella seconda parte avranno voce le imprese innovative e le startup che presenteranno al pubblico le loro esperienze di successo.

L’apertura dei lavori è prevista per le 9:00, affidata ai saluti istituzionali di Fernando Diana, co-CEO di Citynews; Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia; Raffaele Piemontese, VicePresidente e Assessore al Bilancio della Regione Puglia; Rosa Barone, Assessora al Welfare della Regione Puglia; Vincenzo Cardellicchio, Commissario Straordinario del Comune di Foggia; Luca Grilli, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Foggia ai Sistemi informativi e controllo flussi dati ed Eliseo Zanasi, Presidente di Confindustria Foggia.

Dalle 10:30, si discuterà sullo stato del settore digitale in Puglia con Vito Bavaro, Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale della Regione Puglia; Silvia Pellegrini, Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia e Giuseppe Creanza, Responsabile d’Area di ARTI Puglia.

A partire dalle ore 11:15, la parola passerà ad esperti e referenti di alcune delle imprese che si sono distinte e hanno raggiunto risultati importanti oltre il confine regionale, o altre aziende, anche multinazionali, che hanno invece scelto di investire in Puglia. Dopo le 14:30 si parlerà dell'importanza della digitalizzazione per le PMI e la creazione di un ecosistema digitale inclusivo con alcuni esponenti di realtà pugliesi innovative. Tra le altre partecipanti alla tavola rotonda anche Claudia Angelelli, insignita poche settimane fa del premio Women in Tech 2023. A seguire, una sessione dedicata al networking.

L’evento Puglia Digital House rientra nel più ampio progetto di collaborazione tra Citynews e Regione Puglia, che prevede, oltre all'appuntamento in presenza (che verrà anche trasmesso in streaming), l’apertura di un canale co-branded su Today.it, edizione nazionale del gruppo, all'interno della sezione “GameChangers”: un contenitore digitale e innovativo, nato con l'obiettivo di ospitare i brand che vogliono dare voce a un'idea o a un metodo che determina un cambiamento significativo nel modo corrente di fare o pensare.

La mission dell'iniziativa prevede un adeguato impatto di diffusione del brand “Smart Puglia” e di tutte le iniziative di supporto e rafforzamento che la Regione Puglia ha messo in campo per favorire lo sviluppo innovativo delle PMI e delle pubbliche amministrazioni locali. Non è un caso, infatti, che la Regione Puglia sia attualmente in cima alla classifica italiana per la spesa dei fondi strutturali della politica di coesione dell'Unione Europea.

Con il progetto si darà risalto alle startup e alle aziende pugliesi, che in Italia, ma non solo, si stanno facendo portatrici di cambiamento e innovazione grazie alle tecnologie digitali. Nello specifico, all’interno del canale “Puglia Digital House”, online dal 23 giugno, si possono trovare articoli editoriali, stream talk e video reportage relativi al mondo digitale e all’innovazione, osservati sotto diversi aspetti.

L’evento, ormai sold out, può essere seguito in streaming sulla pagina di Today.it dedicata e sulla pagina Facebook della Regione Puglia. Inoltre, chi fosse interessato, può recarsi al Teatro Giordano per verificare la disponibilità di posti liberi a seguito di eventuali defezioni.