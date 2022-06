Puglia Bike Destination: entra nel vivo il patto di Mattinata: "Fondamentale valorizzare i nostri territori"

Entra nel vivo l’attività del Protocollo di Intesa Pedalare per viaggiare - patto di Mattinata, l’iniziativa a cui aderiscono circa 80 Comuni pugliesi, che pone al centro il sistema della Bike Economy, con l’obiettivo di lanciare la Puglia a divenire una delle regioni più attrattive per il turismo sportivo e in particolare per il cicloturismo. Presenti, oltre ai sindaci firmatari dell’intesa, il delegato Anci Puglia alla mobilità sostenibile Tommaso Depalma, il delegato Anci Puglia al turismo Michele Longo e i vicepresidenti Ettore Caroppo e Massimo Colia.

Nel corso dell’incontro, sono state condivise, informazioni e indicazioni utili ad avviare da subito l’operatività del patto di Mattinata, attraverso la creazione di un soggetto giuridico in grado di interagire con istituzioni e stakeholders dei territori, per intercettare finanziamenti e opportunità legati alla bike economy e al cicloturismo.

“Questo di oggi – ha dichiarato Tommaso Depalma, delegato Anci Puglia alla mobilità sostenibile - è un incontro operativo per condividere indicazioni utili a conferire piena operatività al patto di Mattinata. Fondamentale condividere, in maniere pratica e concreta sui territori, buone prassi e strategie per arrivare all’obiettivo di offrire prodotti e servizi in grado di attivare e stimolare il flusso di turisti legato al mercato della bike economy".

Per Michele Longo, delegato Anci Puglia al turismo: “E fondamentale valorizzare i nostri meravigliosi territori, attivare iniziative sinergiche come il Patto di Mattinata che ci consentono di mostrarci al mondo anche come location di importanti eventi sportivi. La fruizione turistico-sportiva della Puglia può avere un impatto determinante per le nostre economie, consentendo di destagionalizzare il turismo e di diversificarne l’offerta. Un ringraziamento a tutti i sindaci coinvolti e al loro impegno; bisogna fare sistema, migliorare la rete dei servizi e le infrastrutture. La bike economy può essere il volano delle economie locali e il futuro del nostro turismo",.

“Importante lavorare con passione per promuovere i territori, – ha dichiarato il vicepresidente Anci Puglia Ettore Caroppo - questa del cicloturismo è una opportunità unica per rilanciare l’attrattività della Puglia, valorizzandone la fruibilità turistico-sportiva. Ringrazio i Comuni che hanno aderito al Patto di Mattinata, confidando nelle grandi potenzialità della bike economy, anche come modello di sviluppo economico alternativo sostenibile".

“L’iniziativa consente di valorizzare anche Comuni e territori dell’entroterra e di cogliere le opportunità fornite dalla bike economy. - Ha detto Massimo Colia vicepresidente Anci Puglia - Lo sport diventa elemento di promozione turistica, una occasione importante di sviluppo delle nostre realtà, per rilanciare le economie locali, soprattutto dopo la recessione da pandemia".