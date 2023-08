La Puglia piace sempre più ai giovani

Nel corso degli ultimi due anni, la metà dei giovani che hanno visitato e fatto le vacanze in Puglia ha dato voti molto positivi, tra l'8 e il 10. Dato in miglioramento rispetto al giudizio dei ragazzi e delle ragazze che avevano visitato la Puglia cinque anni fa (i voti tra l’8 e il 10 si fermavano al 37%). A sostenere la valutazione positiva è la percezione che l’offerta pugliese sia diversa dalle solite mete turistiche.

La nostra regione viene giudicata simpatica, divertente, in evoluzione positiva, dinamica e anche prestigiosa. In buona sostanza, la Puglia è una meta affidabile, rincarata negli ultimi anni ma in cui è un piacere andare. È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Ipsos per conto di Pugliapromozione, che ha scandagliato gli umori, le attese e le preferenze per le vacanze da parte di un campione di 1000 giovani italiani under 35 anni. Le interviste sono state realizzate a marzo.

Tra le prime tre regioni d'Italia scelte per trascorrere un fine settimana o una vacanza, rispetto alla Sardegna ha in più l’attenzione posta sul territorio e sulla sostenibilità, la cura dell'ambiente, la possibilità di fare cammini segnalati e ben organizzati, nonché i prezzi più convenienti degli alberghi.

Rispetto alla Sicilia, invece, la regione tacco d’Italia mostra di avere, per i giovani, una buona offerta relax, la tranquillità e la presenza ancora di alcuni luoghi non eccessivamente affollati, stabilimenti balneari ben organizzati e con buoni servizi.

Quasi sette giovani su 10 hanno avuto esperienza di vacanze in Puglia, che esercita in particolare una forte attrazione per i pugliesi, i residenti delle regioni del Sud escluse le isole maggiori e i residenti nelle regioni del centro, con una tendenza in calo negli ultimi due anni.

Relativamente ai residenti nel Nord l’attrattività è buona; appare in crescita negli ultimi due anni soprattutto per i residenti del Nord-est, che l’hanno frequentata negli ultimi due anni. Chi c'è stato molti anni fa, ha riscontrato problemi ai trasporti pubblici locali, per quanto riguarda i collegamenti con le altre regioni; decoro/pulizia di strade e spiagge. Chi l'ha frequentata negli ultimi due anni ha riscontrato un problema sicurezza.

La ricerca ha fatto anche il punto delle traiettorie del turismo giovanile europeo. Per i giovani europei e per gli italiani, le vacanze preferite sono quelle al mare (51%), nelle città d’arte e nei borghi (38%). Gli elementi che i giovani ricercano maggiormente in una vacanza, insieme al divertimento, sono la natura e il paesaggio, il mare e le spiagge, i prezzi convenienti degli alberghi, la presenza di palazzi, monumenti, musei, zone archeologiche da visitare, la tranquillità e i luoghi non troppo affollati. La Puglia, in questo quadro complessivo di attese da parte dei giovani, sembra avere ottime carte da giocarsi