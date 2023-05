Asse Puglia-Albania-Montenegro per promuovere il turismo sportivo. Se ne parla a Cagnano Varano

Entra nel vivo ‘Green Waters Adventure’, il progetto transfrontaliero che vede come capofila l’Ente Parco. Lunedì 15 maggio a partire dalle 9, al ‘Pala Di Gennaro’ di Cagnano Varano ci sarà un forum per promuovere un percorso condiviso volto a favorire la programmazione delle strategie di promozione territoriale.

L’evento è rivolto in particolare ad enti pubblici, operatori turistici e culturali, associazioni sportive, culturali e ricreative, operatori della nautica e dei servizi di trasporto, cittadini. Nello specifico ‘Green Waters Adventure’, progetto cofinanziato dall’Unione Europea che vede convolte Puglia e Molise in partnership con Albania e Montenegro, punta alla valorizzazione delle aree caratterizzate dalla presenza di laghi, fiumi, lagune e coste attraverso lo sviluppo di settori strategici come il turismo sportivo e d’avventura. Il tutto rafforzando la cooperazione e il networking tra Italia, Albania e Montenegro. L’obiettivo, riunire i servizi offerti sotto un unico marchio transfrontaliero.

La giornata del 15 sarà introdotta dai saluti istituzionali di Michele Di Pumpo, sindaco di Cagnano Varano, e da Pasquale Pazienza, presidente dell’Ente Parco. Il forum sarà condotto da Emmanuele Daluiso, esperto di politiche di programmazione dello sviluppo locale.