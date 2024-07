Karrer torna a Foggia per "fare la città" e riavviare il Pug: "Blocco eccessivo durante il commissariamento"

L’architetto Francesco Karrer è tornato a Foggia, la città che nel lontano 2005 gli affidò il primo incarico per la redazione del Documento Programmatico per il Piano Urbanistico Generale.

Oggi ha 82 anni e il Pug non ha ancora visto la luce. È uno dei relatori di un convegno che già nel titolo sintetizza lo stato dell’arte: ‘Facciamo la città. Il piano urbanistico generale in-formazione. La rigenerazione urbana’. Temi su cui la città ragiona da ben più di 20 anni.

Il processo di formazione del Pug deve essere completato. È questa la risposta telegrafica del professore quando gli chiediamo a che punto sia.

Gli domandiamo, allora, quanto tempo richieda ancora. “Lo deve chiedere alla politica. Io non uso mai questa espressione, ma questo è un caso in cui il riavvio e alcune decisioni fondamentali sono in capo alla politica”, afferma Karrer.

Le elaborazioni sono pronte. “Il piano è passibile di essere riavviato”, ripete. Si può ripartire dalle consultazioni, riattivare il processo di partecipazione, “tutto quello che si vuole”, ma serve soprattutto “una rivisitazione di alcuni obiettivi e alcune scelte in materia di dimensionamento del piano”.

Gli chiediamo se, nella sua carriera e nella sua esperienza, la gestazione di un Pug fosse mai durata tanto. “Anche di più - risponde il professore -. Non parliamo solo di Pug, ma anche di Piani strutturali comunali, come si chiamano adesso nelle altre regioni. Però, certo, che le vicende connesse, nel caso Foggia, sono particolari, come quelle di Reggio Calabria, dove il Pug è terminato nel Natale dello scorso anno, dopo diversi anni. Però, almeno, è terminato”.

L’incarico per la redazione degli strumenti urbanistici del Comune di Reggio Calabria risale proprio al 2005.

Il ritorno della politica, ne è certo, consentirà di riavviare il Pug a Foggia. “Forse si poteva fare qualcosa anche col commissariamento – ammette senza girarci intorno Karrer -. Poteva certamente produrre un avvicinamento affinché il Consiglio comunale potesse poi, alla ripresa, portarlo avanti. Invece, questo blocco che ha determinato è stato un po’ eccessivo”.

Se fosse per lui, la rigenerazione della città partirebbe da via de Petra, e lo ha detto nel corso del dibattito promosso da Ance, ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geometri nell’Auditorium Santa Chiara.

“Abbiamo intenzione di fare una serie di incontri periodici sui temi che riguardano le necessità della nostra città – spiega il presidente di Ance Foggia Ivano Chierici -. Siamo convinti di poter coinvolgere tutte le forze politiche, imprenditoriali, gli ordini e tutti gli stakeholder. Oggi abbiamo pensato all’urbanistica. Sembro un disco rotto, dico sempre la medesima cosa, però siamo convinti che qualcosa si possa portare a termine, speriamo si possa fare al più presto”.

Descrive il Pug come “lo strumento di trasparenza per eccellenza”.

L’incontro era stato calendarizzato da tempo. ‘Fare la città’ per il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore “rappresenta un’urgenza”.

Non c’è il rischio che il Pug sia già vecchio, e a tranquillizzare tutti è l’assessore all’Urbanistica del Comune di Foggia Giuseppe Galasso

“Ci impegniamo ad attivare da subito un Urban Center”, ha ribadito anche in questa sede. Non resta che trovare una location per avviare il confronto sulla pianificazione urbanistica e sulla rigenerazione urbana.

Ha presentato la sua nuova ‘squadra rosa’ di dirigenti, in prima fila: l’architetto Alessia Cordisco e l’ingegnere Irene Licari, accanto all’ingegnere Concetta Zuccarino.

Lo spazio pubblico e gli immobili vanno ripensati, e su questo convengono costruttori e assessore. “L'urbanistica di una volta, quella di espansione della città è stata ampiamente sostituita da un'urbanistica di recupero”. L'urbanistica della rigenerazione urbana, peraltro, è parte integrante del decalogo di Ance a livello nazionale.

Tra i vari nodi affrontati c’è l'housing sociale, anche quello ormai datato. La progettazione andrebbe aggiornata anche solo per i prezziari, completamente diversi rispetto a 15 anni fa.

Quella programmazione urbanistica, secondo l’assessore Galasso, è “evidentemente meritevole di un ripensamento, non solo per le questioni di mercato e per le questioni economiche, ma anche, forse, per talune scelte”. La necessità di case popolari, però, precisa, “c'era all'epoca e c'è oggi, questo è fuori discussione”.