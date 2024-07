L'urbanistica "innovativa" di Galasso: rendere il capoluogo dauno "un esempio di rigenerazione urbana ben riuscita"

L'assessore all'Urbanistica Giuseppe Galasso, durante l'incontro di approfondimento organizzato da Ance Foggia su Pug, rigenerazione urbana e futuro della città, alla presenza di Francesco Karrer, estensore del Piano Urbanistico Generale ad oggi mai attuato, ha fatto sapere che il rischio che il Pug possa risultare vecchio e non adeguato alle esigenze attuali, verrà evitato inserendo gli aggiornamenti e le modifiche che saranno necessarie per attualizzarlo. "Nonostante il Pug sia in lavorazione da vent'anni, il procedimento terrà debito conto delle reali necessità della città. Ci impegniamo ad attivare a breve un Urban Center, come discusso con il presidente Chierici in altre occasioni, perché è essenziale per trovare una location ottimale dove confrontarci fin da subito su temi di pianificazione urbanistica, rigenerazione urbana e sugli sviluppi legislativi nazionali che stiamo monitorando con grande attenzione”.

L'ex Distretto Militare

Galasso si è soffermato anche su alcune opere non finanziate dal Pug ma che avranno importanti ricadute sulla città, come l'ex distretto di Foggia, "un'area ormai abbandonata da tempo i cui benefici alla città oggi sono inesistenti" dice, che ha ricevuto un finanziamento di 7 milioni nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo di Capitanata. "Tuttavia, ci si è resi conto, sin dal periodo commissariale, che, rispetto alle dimensioni del complesso immobiliare, in termini di spazio e per risorse economiche, la progettualità appariva sproporzionata. Pertanto, abbiamo avviato un approfondimento teso a reperire risorse aggiuntive unitamente a quelle museali. Abbiamo quindi avviato interlocuzioni con la Regione Puglia per trasformare parte dell'area in uno studentato, finanziato dall'Adisu con ulteriori circa 14 milioni di euro, e per i quali a breve perfezioneremo gli atti relativi. Questo ci permetterà di completare la riqualificazione dell'intero immobile, combinando le risorse disponibili e garantendo una funzione vincente per la città".

Zone dismesse RFI

Un'altra area di grande interesse è rappresentata dalle zone dismesse dalle Ferrovie di Stato. "Rfi a Foggia ha una particolare allocazione in quanto è collocata in posizione centrale, con suoli di proprietà ferroviaria che si estendono significativamente. In passato, c'era uno scalo merci molto operativo, ormai dismesso e non più nei programmi di Fs. Di conseguenza, ha individuato aree non più funzionali agli scopi ferroviari, distinguendole da altre alienalizzabili" ha spiegato l'assessore Galasso.

"Stiamo dialogando con il gruppo FS per trovare soluzioni che siano utili allo sviluppo della città ma anche funzionali a favorire implementazione del trasporto ferroviario. L'azienda ha in programma la realizzare un grosso impianto fotovoltaico, utile per produrre energia per la movimentazione dei treni, che stiano concordemente valutando di allocare in posizioni meno centrali e non impattanti per la città , in modo da destinare quelle aree a possibili ipotesi di sviluppo urbani che avremo ben modo di valutare nell’ambito di un più vasto dibattito partecipativo coinvolgendo tutti gli stakeholder".

In conclusione, evidenzia l'assessore all'Urbanistica, "questo dialogo ci permetterà di valorizzare diversamente quest’area strategica della città con la creazione sia di un secondo fronte della stazione di foggia sia con l’allocazione di nuove funzioni che con la vicinanza della stazione potranno trarre giovamento. Non immaginiamo un semplice sottopasso, ma una trasformazione simile a quella di Bari, con due fronti di pari dignità. Dobbiamo valorizzare il patrimonio esistente e rispondere ai bisogni attuali della città. Intendiamo lavorare insieme a tutti i soggetti economici e sociali della nostra città, dialogando costantemente al fine di sviluppare un'urbanistica innovativa che migliori la qualità della vita a Foggia e la renda un esempio di rigenerazione urbana ben riuscita”.