Cardellicchio categorico: il Pug tocca alla politica, ma l'Ance strappa un sì all’Urban Center

L’operazione Pug dovrà essere gestita al ritorno della politica. È quanto ha risposto, in buona sostanza e “inequivocabilmente”, il commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio al presidente di Ance Ivano Chierici, che ormai da un anno e mezzo spinge affinché sia la triade che gestisce temporaneamente il Comune di Foggia ad approvare il Piano urbanistico generale.

Il numero uno dei costruttori foggiani, a margine dell’Assemblea dei soci che lo ha rieletto per il secondo mandato consecutivo, si sofferma sul Pug, che resta sempre l’obiettivo primario dell’associazione, e riferisce, per sommi capi, i contenuti di un’interlocuzione con il componente della commissione straordinaria.

“È stato molto franco”, osserva Chierici, che reputa l’ex prefetto “una persona molto pragmatica e veloce nel pensiero”. L’inquilino di Palazzo di Città è convinto che sia materia da trattare in Consiglio comunale. Approvare il Pug ora, a pochi mesi dalle elezioni, sarebbe “uno schiaffo alla città”, queste sarebbero state le sue parole, e non farebbe mai una cosa del genere. Se ne deve occupare la comunità, eleggendo i suoi rappresentanti, e la cittadinanza attiva può esercitare un pressing, questo si è sentito dire.

“Abbiamo bisogno di recuperare un po’ del tempo che abbiamo perduto”, va ripetendo il presidente di Ance Foggia. Gli industriali avrebbero voluto che fossero proprio i commissari ad attivare il procedimento. Il Pug “è stato il nostro cavallo di battaglia”, ricorda. E già all’insediamento di Marilisa Magno, che ha preceduto l’omologo Cardellicchio, il leader dei costruttori foggiani, insieme al direttore Saverio Padalino, ottenne udienza e le prospettò l’esigenza di approvare il Pug in tempi rapidi: “Aveva incominciato a scrivere, voleva far intervenire il ministero”, fa sapere, poi è andata via.

“Il professor Karrer ci ha lavorato, ha predisposto tutto, hanno mandato qualche richiesta alla Regione e lì ci siamo fermati, ma bisognerà pure che qualcuno insista con la Regione affinché risponda”, afferma oggi Chierici. Insomma, anche le questioni burocratiche non sarebbero state ancora definite.

Il commissario Cardellicchio sembra, però, intenzionato quantomeno ad accogliere la richiesta dell’Ance di istituire un Urban Center prima dell’adozione del Pug. La struttura consentirebbe di presentare preventivamente le osservazioni, che fanno scattare le clausole di salvaguardia e potrebbero allungare oltremodo i tempi. Le osservazioni, peraltro, di norma arrivano proprio dalle categorie datoriali e dagli ordini professionali, quindi i costruttori parlano con cognizione di causa, perché sono loro a formularle.

Il commissario Cardellicchio si sarebbe dichiarato disponibile e pare che l’idea dell’Urban Center gli piaccia. “È stato molto cordiale e dinamico”, aggiunge Chierici. Le osservazioni, in pratica, verrebbero trasmesse all’architetto romano Francesco Karrer incaricato di redigere il Pug che, a sua volta, le dovrebbe integrare nella sua idea di città qualora fossero accolte.

Senza andare troppo lontano, a Bari l’Urban Center esiste da dieci anni, ed è inteso come un luogo permanente di dialogo tra amministrazione comunale e altri attori sulle trasformazioni della città. Esiste una rete italiana degli Urban Center, servizi comunali dedicati, tra le altre cose, alla progettazione partecipata e alle attività di ricerca sui temi dell’urbanistica, della qualità urbana e sull’ambiente.

Anche da Cerignola è arrivata la sollecitazione per l’istituzione di un Urban Center, per studiare le proposte della cittadinanza attiva. “A volte, soprattutto nella nostra città, abbiamo assistito ad uno scollamento tra la gente e il palazzo. Questo è un modo per poterli riavvicinare”, afferma il presidente Chierici.

“La mancanza di un Pug blocca lo sviluppo della nostra città, perché il Pug non è solo edilizia, è commercio, industria – ha detto oggi - Abbiamo bisogno di suoli Asi: abbiamo chiesto un ampliamento di 250 ettari, ma quanti anni ci vorranno per arrivare a questo obiettivo? E, nel frattempo, le imprese che si vogliono insediare dove prendono i terreni?”, è l’interrogativo di Chierici. I terreni rimasti, a quanto pare, sono davvero pochi. Si domanda pure perché non si consenta la regolarizzazione a imprese storiche, nonostante siano lì da decenni. E pone il caso di una fonderia che risulta ancora come insediamento agricolo. “Il Pug, certamente, prenderebbe in considerazione tutte queste vicende”, ha affermato.

Non c’è solo il Pug nel programma del Chierici bis. L’Ance sta cercando di risolvere il problema della cessione dei crediti e ha già trovato delle soluzioni, oltre a dei fondi di investimento che consentiranno di andare avanti con i bonus. Pronostica “un grosso sviluppo per l’edilizia nel nostro territorio grazie a Fondo di Coesione, Pnrr, Cis che prevedono investimenti per oltre 2 miliardi di euro nei prossimi anni”.

Sfuma, invece, la maxi operazione per la riqualificazione energetica e sismica di oltre 2500 alloggi popolari, un project financing presentato all’Arca Capitanata approfittando del Superbonus, ma non è detta l’ultima parola: il progetto potrebbe essere rimodulato e, anche se solo parzialmente, andare comunque in porto, avvalendosi di altre fonti di finanziamento che potrebbero essere disponibili da qui a pochi mesi.