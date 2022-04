La nuova Sp 'delle Saline' prende forma: 9 milioni per il restyling della strada che collega Foggia alla Bat

Si è tenuta a Palazzo Dogana, con i tecnici del settore viabilità e i professionisti incaricati della progettazione, la conferenza di servizi su due rilevanti progetti relativi alla SP 141“delle Saline”.

Il primo è inerente all’ampliamento della Strada Provinciale 141, che collega la Bat con la provincia di Foggia, già finanziato per un importo di 9 milioni di euro. Il secondo è relativo alla demolizione e ricostruzione del ponte sul “Torrente Carapelle”.

"Continua senza sosta la programmazione per gli interventi infrastrutturali del sistema viario provinciale, indispensabile per ottenere le risorse statali. Occorrono, infatti, progetti cantierabili per ricevere i finanziamenti ed evitare, come accadeva in passato di avere opere incompiute. È questo un sostanziale cambio di passo”, ha commentato il presidente della Provincia Nicola Gatta.