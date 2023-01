Nuove palestre per quattro scuole del Foggiano: oltre 7 milioni in arrivo dalla Provincia

7 milioni 360mila euro per la nascita di nuove palestre a servizio degli Istituti scolastici di Capitanata. È l’ammontare della provvista finanziaria ottenuta dalla Provincia di Foggia nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito destinato al potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, a valere sulle risorse economiche della 'Missione 4' del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Saranno beneficiari dei finanziamenti gli Istituti 'Dante Alighieri' e 'Pavoncelli' e di Cerignola, l’Istituto 'Pestalozzi' di San Severo e l’Istituto 'Olivetti' di Orta Nova. Nello specifico, agli Istituti 'Dante Alighieri' e 'Pavoncelli' di Cerignola sono destinati rispettivamente 1 milione 955mila euro ed 1 milione 650mila euro; all’Istituto 'Pestalozzi' di San Severo 1 milione 955mila euro; all’Istituto 'Olivetti' di Orta Nova 1 milione 800mila euro.

Tutti gli interventi, come detto, prevedono la costruzione di nuove palestre a servizio di Istituti che ne erano sprovvisti, così da colmare un “gap” infrastrutturale importante ed aumentare contestualmente la disponibilità di impianti sportivi sul territorio. "Un altro rilevante risultato che conferma la grande attività compiuta in questi quattro anni in termini di capacità di intercettare finanziamenti e, soprattutto, di mettere in campo una visione chiara e di lungo respiro rispetto alle esigenze del territorio – commenta il presidente della Provincia, Nicola Gatta –. Un ulteriore traguardo che rafforza inoltre il capillare lavoro svolto sul fronte dell’edilizia scolastica, per la quale abbiamo stanziato oltre 42 milioni di euro". "L’ammodernamento delle strutture scolastiche e l’arricchimento della loro offerta anche sul piano infrastrutturale – evidenzia il presidente dell’Ente di Palazzo Dogana – sono elementi determinanti nel miglioramento della formazione delle giovani generazioni e, di conseguenza, fattore in grado di contribuire alla crescita e allo sviluppo della Capitanata".