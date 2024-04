Fondazione Mso e Lutech insieme per le aziende pugliesi e lucane: un patto per favorire l'accesso ai progetti di innovazione tecnologica

Creare una connessione tra mondo della formazione e tessuto economico e sviluppare una collaborazione con le aziende per un accesso diretto a programmi e progetti di ricerca per l’innovazione digitale sono gli obiettivi dell’accordo siglato tra Lutech, leader in Italia e player europeo nel Digitale e nell’Artificial Intelligence, e Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale, espressione dei sistemi confindustriali e camerali di Puglia e Basilicata.

Un accordo triennale per favorire aziende pugliesi e lucane nell’accedere a progetti di innovazione tecnologica, programmare e utilizzare agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie, individuando figure specializzate e accompagnandole nella formazione professionale attraverso la progettazione di corsi ad hoc.

Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale e Lutech, animate da un interesse comune, svilupperanno forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, networking e nell’ambito delle attività di formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.

Questa nuova collaborazione si inserisce in un percorso consolidato che vede Lutech, un punto di riferimento nella trasformazione digitale, impegnata su diversi progetti nel Sud Italia con investimenti che raggiungono i 60 milioni di euro. Fra questi Lutech MILE, Polo di Innovazione Tecnologica creato presso il Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis dell’Università degli Studi di Bari, e Digital Enterprise, progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale per l’ideazione e la realizzazione di piattaforme innovative in collaborazione con il Politecnico di Bari e la sua spin off DonkeyPower.

“La collaborazione con le associazioni del territorio è un elemento fondante del DNA di Lutech - ha commentato Giuseppe Di Franco, Group CEO di Lutech - Il discorso sulle professioni e sulle competenze del futuro richiede di affrontare in modo esplicito la questione del divario tra domanda e offerta: per questo è necessaria la creazione di una rete tra aziende che credano fortemente nel valore della formazione, porta d’accesso privilegiata ai talenti del territorio. Siamo entusiasti di poter iniziare a collaborare con Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale e sono certo che insieme potremo davvero realizzare iniziative di valore.”

La Fondazione MSO da oltre quindici anni promuove lo sviluppo economico ed il benessere sociale nel Mezzogiorno Sud Orientale.

“Lo sviluppo del digitale parte dalla costruzione di un capitale umano specializzato e competente - ha dichiarato Eliseo Antonio Zanasi, Presidente della Fondazione MSO - In questo la partnership tra Fondazione Mezzogiorno Sud Orientale e Lutech intende accelerare la crescita di una cultura digitale attraverso l’integrazione nei programmi didattici, la creazione di una rete di aziende pugliesi e lucane e la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo sempre più mirati”.