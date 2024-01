Agricoltori foggiani al collasso, fermano i trattori e lanciano l'allarme: "Non ce la facciamo più"

Da anni i problemi che minano uno dei settori trainanti dell'Italia, l'agricoltura, tornano a riproporsi, spesso senza risultati, altre volte, anche grazie alla forza delle associazioni di categoria, si arriva ad ottenere dei benefit che permettono l'agricoltura di andare avanti.

Questa mattina una delegazione di agricoltori è stata ricevuta dal Prefetto di Foggia che ha ascoltato le loro ragioni. Tra i punti evidenziati ci sono i costi di produzione - che inglobano tutte le spese passive compresi gli stipendi che, a volte, porgono il fianco al caporalato evadendo ogni sorta di tassa a favore del bracciante.

Delle accise sui carburanti se n'è già ampiamente parlato e si torna a battere anche su questo punto. Il made in Italy, inteso come punto di forza del nostro Paese, evitando quindi l'importazione incontrollata di prodotti, quali il grano, dall'estero.

Altro punto su cui chiedono attenzione da parte del Governo centrale riguarda le calamità come le gelate e la peronospora - ma di solito questo tipo di eventi catastrofici sono già contemplati come sostegno da parte del Governo. In ultimo la tassazione riferita al 2024. Punti sui quali si è già ampiamente parlato in passato e su cui le associazioni di categoria si sono sempre spesi per ottenere, più che dal Governo italiano, da Bruxelles aiuti e sgravi utili a mantenere in moto il più grande indotto economico italiano.

Il Prefetto si è detto disposto a portare al Ministro Lollobrigida queste istanze, nel frattempo la manifestazione andrà avanti a oltranza.