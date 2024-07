Disavanzo Casa Sollievo: salta il premio di produttività, malcontento tra i dipendenti

Le segreterie sindacali di Cgil, Cisl e Uil, in rappresentanza dei dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza, hanno dichiarato lo stato di agitazione a causa della mancata liquidazione del saldo incentivazione, meglio noto come premio di produttività, e all'esito dell'incontro del 20 giugno scorso alla presenza del direttore generale Giulio Gumirato, che le segreterie hanno bollato come "insoddisfacente".

La questione è finita sul tavolo della segreteria di Stato Vaticano, alla quale le tre sigle sindacali hanno chiesto un incontro per rivendicare diritti e adeguate condizioni di lavoro. A padre Franco, presidente dell'ospedale di San Pio, chiedono espressamente sostegno e partecipazione attiva su temi cruciali per i lavoratori.

In una lettera aperta indirizzata al Dg Gino Gumirato, i sindacati si dicono amareggiati: "Da lei ci saremmo aspettati più considerazione e rispetto" si legge.

Cgil, Cisl e Uil rimarcano come Casa Sollievo della Sofferenza per il quinto anno consecutivo sia il primo ospedale del Sud Italia secondo il World's Best Hospital's, e come sull'attività di ricovero delle strutture ospedaliere, secondo il rapporto annuale, è la prima struttura del Mezzogiorno d'Italia. A riprova dell'importanza del Comparto, riprendono le dichiarazioni di qualche tempo fa di Gino Gumirato.

"Il merito va attribuito unicamente al personale sanitario dell’ospedale che anche in quest’ultimo anno, nonostante le difficoltà, ha fatto sempre del proprio meglio per fornire la migliore assistenza possibile alle migliaia di pazienti pugliesi e non che ogni anno continuano a rivolgersi a Casa Sollievo"

L'ospedale di San Giovanni Rotondo è anche tra i 20 ospedali d'Italia più attrattivi per le cure complesse.

Il manager veneto sembra proseguire nell'obiettivo dichiarato nel giorno del suo insediamento, di azzerare le perdite nell'anno in corso.

I sindacati, evidentemente sul piede di guerra, rimarcano che "dai dati forniti dalla agenzia delle entrate siamo l’ospedale pugliese che ha ricevuto più contributi dal 5 per mille nel 2023 per un controvalore di € 1.100.000" e "abbiamo la fortuna di ricevere dal mondo donazioni che a breve ci permetteranno di poter avere una seconda Pet Tac per un valore di € 3.000.000" si legge.

Per Cgil, Cisl, Uil si tratterebbe di "un chiaro paradosso, una dicotomia, quasi un cortocircuito" tra le parole di ringraziamento del direttore generale, rispetto al contenuto del verbale dell’incontro del 20/06/2024, che le organizzazioni non hanno sottoscritto. "Dalle azioni che mette in essere sembra quasi che la colpa del disavanzo generato negli ultimi 18 anni sia da imputare ai lavoratori e non da chi rivendicava che i propri bilanci erano certificati, trasparenti ed etici", ma nel frattempo, si legge, "si assicuravano lauti stipendi e si premiavano alcuni fortunati senza effettuare concorsi di rilevanza pubblica".

In un momento particolarmente complicato da un punto di vista finanziario, i sindacati si aspettavano un cambio di passo rispetto al passato - "nel senso di una maggiore attenzione nei confronti di tutto il personale, in primis di quello sanitario che rappresenta il core business del sistema" - "noi che con atto di responsabilità e generosità nei confronti del nostro Ente, abbiamo siglato un accordo, unico in Italia, che ha spalmato in quattro anni le spettanze del contratto 2019/21", sottolineano.

Le organizzazioni sindacali - che lamentano il fatto di non avere potere contrattuale e di non avere accesso ai documenti economici - chiedono di onorare gli accordi: "E' il momento che lei diventi davvero il buon padre di famiglia, colui che assicura a tutti i suoi figli il giusto compenso".

Per quanto riguarda gli arretrati contrattuali, lo ricordiamo, finora è stata pagata soltanto la prima delle tre tranche, mentre la seconda sarebbe stata congelata per permettere all'azienda di saldare i debiti con alcuni fornitori.

Tornando al premio produttività, il 20 giugno la direzione generale aveva ribadito quanto comunicato dalla direzione risorse umane ed organizzazione il 6 e il 14 giugno, ossia che non si sarebbe proceduto alla liquidazione del saldo incentivazione riferito all'esercizio 2023 nei confronti del Comparto con le competenze del mese di giugno. In quella stessa sede aveva proposto due soluzioni.

In primis la trasformazione del 35% del fondo incentivante in parte fissa della retribuzione da erogare in 13 mensilità, la riduzione del 38% del fondo di incentivazione e l'utilizzo del residuale 28% per strutturare un premio di incentivazione legato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, misurabili e quantificabili in un determinato arco temporale sulla base degli elementi/indicatori riportati nel piano strategico 2025/28.

Oppure la liquidazione del saldo incentivazione "allorquando vi sia la cassa necessaria per il pagamento che al momento non si è in grado di prevedere" e la immediata disdetta dell'accordo del 26 febbraio 2009 e seguenti che regolano il sistema incentivante ex 'Art. 9' Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie comma 5 lettera b) "criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance "Ccnl 2.11.2022-triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità sul presupposto che decorsi 90 giorni dalla disdetta nulla sarà più dovuto dall'azienda con riferimento all'esercizio 2024 sia a titolo di acconto che di saldo rispetto ai criteri di cui all'accordo sindacale sopra richiamato con contestuale avvio del tavolo sindacale per definire i nuovi criteri di determinazione del sistema incentivante a valere per il quadriennio 2025-28 con effetto 1° gennaio 2025.

La direzione generale, come riporta il verbale del 20 giugno, aveva rigettato la proposta avanzata dalla Cisl Fp di creare un fondo unico incentivazione e ribadito come il Piano Strategico 2025/28 "debba essere improntato a un duro controllo dei costi di gestione e ad un recupero di produttività inteso come un indicatore che si riferisce all'efficienza con cui un operatore, una Uoc o l'azienda, genera servizi in un certo arco di tempo con un certo volume di risorse".

A tal proposito, secondo la direzione generale di Casa Sollievo della Sofferenza, "diventa ineludibile affrontare già a partire dal secondo semestre il tema del personale idoneo parziale (temporanea o permanente) alla mansione specifica on prescrizioni o limitazioni" e "inidoneo temporaneo alla mansione specifica", rispetto al quale, si legge, "tenuto conto di una preliminare analisi organizzativa effettuata sulle circa 550 unità lavorative interessate, l'azienda ospedaliera è in grado di ricollocare un massimo di 80 unità lavorative rispetto al turn over previsto, determinando un significativo problema gestionale da affrontare nell'ambito della normativa vigente".

Evidentemente verrà rimpiazzata esclusivamente una parte del corpo dipendenti in uscita: "Esisterà un piano combinato tra chi andrà in pensione e chi verrà nuovamente assunto. Questo significa che avremo linfa nuova, persone giovani, sicuramente molto motivate, che daranno un contributo notevole di innovazione, forza e freschezza all'ospedale" aveva detto Gumirato il 9 marzo 2023.