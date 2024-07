Crisi 'San Raffaele', rischio vertenza se non saranno pagati gli stipendi. Cera: "Regione agisca"

Una situazione non più sostenibile che merita una risposta chiara e decisa da parte della Regione Puglia. Non usa giri di parole il consigliere regionale Napoleone Cera, presente oggi davanti alla sede della rsa San Raffaele di San Nicandro Garganico, per il secondo sit-in di protesta, organizzato dai sindacati Usb e Fials.

Una manifestazione decisa sia per la critica situazione in cui versano i dipendenti, a rischio licenziamento, che per i disagi delle famiglie dei degenti, ancora alle prese con gli aumenti delle tariffe deliberati dalla Regione (e richiesti dalla società Sgas), nonostante il blocco sancito dalla sentenza del Tar.

"È inaccettabile che famiglie e dipendenti continuino a soffrire a causa di decisioni regionali che hanno portato aumenti ingiusti delle tariffe di ricovero, imposti in modo retroattivo in palese contrasto con le sentenze del tar. Azioni che mettono in difficoltà molte famiglie", ha commentato Cera, il quale ha posto l'attenzione anche sul clima di incertezza che aleggia tra i dipendenti:

"C'è un clima teso e demoralizzante per chi dedica la propria vita alla cura degli anziani. Parliamo di vite umane e del loro benessere. La Regione prenda provvedimenti concreti e immediati, non possiamo tollerare più una gestione che ignora le reali necessità delle persone coinvolte. Si dimostri, con azioni concrete, che la dignità e il benessere delle persone sono al centro delle sue politiche", ha aggiunto l'esponente di Forza Italia.

Nella giornata di ieri, il sit-in, alla presenza dei sindacati, si è tenuto davanti alla sede di Troia, dove i dipendenti non hanno ancora ricevuto lo stipendio di giugno. Presente alla manifestazione anche il neoletto sindaco di Troia Francesco Caserta.

La Asl, interpellata dal Direttore del Dipartimento della Salute Vito Montanaro, ha ribadito l'intenzione di indire una nuova gara d'appalto (la Sgas gestisce le strutture in proroga da 15 anni, ndr). "Il dott. Montanaro ha chiesto alla società Sgas se intendesse chiudere il rapporto oppure continuare fino alla nuova gara d'appalto. La Sgas ha garantito, oltre alla sospensione della fase amministrativa dei licenziamenti, anche la disponibilità a proseguire il servizio fino alla nuova gara", fa presente Achille Capozzi, segretario provinciale della Fials Foggia.

Il sindacato, però, avverte: "A fronte di ciò che ha dichiarato la società Sgas chiediamo il rispetto dei lavoratori e la continuità al pagamento degli stipendi senza che ogni mese i lavoratori vivano il disagio e la paura di non ricevere gli emolumenti. Fino ad oggi sono stati pagati solo acconti".

I sindacati sono pronti ad aprire una vertenza contro la Asl e a chiedere l'immediata internalizzazione del servizio, nel caso in cui anche nei prossimi mesi si dovessero verificare nuove criticità legate al pagamento degli stipendi.