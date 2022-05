Protestano i lavoratori delle pulizie di Amendola: “Salari da 300 euro e si produce altro precariato”

Questa mattina, i dipendenti della Romeo Gestioni hanno manifestato davanti ai cancelli dell’aeroporto militare di Amendola. La protesta è stata promossa da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Si tratta di 29 tra lavoratori e lavoratrici impiegati nell’appalto di pulizia e sanificazione all’interno della base del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare e del distaccamento di Jacotenente nella Foresta Umbra, che mensilmente percepiscono salari tra i 300 e i 400 euro, con contratti di 2,5-3 ore. La nuova mobilitazione è stata indetta a seguito delle ultime decisioni dell'azienda che, a fronte di un aumento di ore determinato da richieste della committenza e da alcuni pensionamenti, ha deciso di procedere a ulteriori assunzioni invece di stabilizzare i lavoratori già impegnati nell’appalto.

Per i sindacati, si tratta di una scelta che produce ulteriore precariato e lavoro povero, che offende la dignità di tanti e tante che hanno come unica fonte di reddito quell'impiego. Da qui, la decisione di proseguire ad oltranza fin quando non ci sarà la disponibilità dell’azienda ad accogliere le sollecitazioni delle sigle.