La protesta di chi rifiuta Amiu: “Senza la gente non si decide niente”

A Foggia la manifestazione promossa dal comitato 'La Società Civile' per dire no all'affidamento in house del servizio di igiene urbana per altri nove anni

“Senza la gente non si decide niente”: è il grido della Società Civile che prova a farsi sentire dalla commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia e dice no all’affidamento del servizio dell’igiene urbana ad Amiu Puglia per altri nove anni. Erano una sessantina i manifestanti davanti a Palazzo di Città. La protesta lanciata dal comitato di cittadinanza attiva presieduto da Lucia Aprile non ha trascinato tutta l'indignazione della piazza virtuale in strada, e gli organizzatori sono convinti che i commissari e l’azienda dei rifiuti siano riusciti nell’intento di scoraggiare tanti cittadini che hanno desistito dopo la conferenza stampa di lancio del servizio sperimentale di raccolta differenziata dei rifiuti organici, definita una “farsa” dai promotori della manifestazione di protesta. È partita una vera e propria assemblea pubblica con una serie di interventi, che ha intercettato un po’ di passanti. “Abbiamo subito nove anni di disservizi – afferma Lucia Aprile - Il servizio non è sicuramente efficiente e paghiamo l’aliquota più alta di tutta Italia”.