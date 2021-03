Dalla Stazione al Comune per "bloccare Foggia": monta la protesta di ristoratori, baristi e partite iva: "Vogliamo lavorare"

Oggi 26 marzo in tutta Italia la manifestazione #blocchiamolitalia. Protesta anche a Foggia

Ristoratori, baristi, estetisti e parrucchieri di Foggia questa mattina sono scesi in piazza per lanciare l'hashtag #blocchiamolitalia, aderendo - insieme alle imprese di Tni Horeca Italia - alla protesta nazionale di tassisti, commercianti e partite iva "contro le misure insufficienti messe in campo dal governo Draghi".

La mobilitazione è partita dalla stazione di Foggia e si è spinta in Corso Garibaldi davanti al Comune di Foggia, dove è in corso la protesta da parte di una ventina di manifestanti: "Vogliamo solo lavorare".