"Non ce la facciamo più". Agricoltori foggiani al tappeto: "Dateci risposte o scendiamo in strada con i trattori"

Ieri mattina, nel corso di un incontro che si è svolto presso il Comune di Torremaggiore, una quindicina di agricoltori hanno sollecitato i rappresentanti delle associazioni di categoria Coldiretti, Cia e Confagricoltura, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Gisella Naturale e i sindaci dell?Alto Tavoliere - tra cui Antonio Potenza di Apricena e il padrone di casa Emilio Di Pumpo - ad intervenire contro i rincari di gasolio e fertilizzanti, i problemi di gestione e i furti nelle aziende, non solo di mezzi agricoli. Altrimenti, se non riceveranno delle risposte entro venerdì 25, scenderanno in strada con i mezzi agricoli.

La crisi sta minando la serenità degli imprenditori e degli allevatori agricoli della provincia di Foggia, compromettendone futuro, investimenti e produzioni. Prezzi non remunerati con un minimo garantito, manodopera costosa e inesistente, mancanza di materie prime per l?esercizio della professione, pressione fiscale e adeguamento alle norme di sicurezza con l?impiego di ulteriori capitali, riduzione dei premi Agea e assenza di organi sindacali: questi ed altri, i problemi affrontati nel corso dell?incontro.

?Non è possibile che un litro di gasolio agricolo sia arrivato a 1,50, non è possibile per un datore di lavoro sostenere la spesa economica di un operaio, anche noi a fine anno dobbiamo portare qualcosa a casa. Per non parlare dei furti, non c?è sicurezza e nessuno che ci tuteli. Inventiamoci qualcosa per presidiare un territorio così vasto? ha detto in apertura Lello Mancini di Confagricoltura. Così Giuseppe, titolare di un?azienda agricola di Torremaggiore, a Foggiatoday: ?Non ce la facciamo più, ad esempio sul pomodoro dovrebbero stabilire in anticipo il prezzo. Stessa cosa per uva, olive e altri prodotti". Un altro imprenditore agricolo della zona che produce olio di qualità, ha fatto notare come all?aumento delle materie prime, dei costi di energia, di trasformazione e di commercializzazione, il mercato risponda al ribasso. Ha poi altresì evidenziato l?anomalia dei costi di produzione maggiori rispetto ai competitor europei.

I titolari delle aziende del territorio spingono perché si riducano le accise del gasolio e si intervenga sul monte contributi agli operai, ritenuti troppo elevati: ?Trovate soluzioni per ridurre le tasse e che ci facciano vivere meglio. Al resto ci pensiamo noi, siamo bravi a produrre e con qualità? concludono.