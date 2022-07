100 navigator pugliesi tirano un sospiro di sollievo

L'attività di assistenza tecnica dei “navigator” è stata prorogata nel rispetto delle norme e delle ragioni finanziarie. Ne dà notizia l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Pugliam, riconoscendo il ruolo professionale e il supporto che questa assistenza tecnica ha fornito ai centri per l’impiego della Puglia.

L’assessore ricorda che questo personale - quasi 100 persone in Puglia - dipende dal Ministero del Lavoro per il tramite di AnpalL e che il DlAiuti aveva modificato le procedure di rinnovo in una complessa triangolazione tra i suddetti soggetti e la Regione Puglia. "Grazie al lavoro svolto dagli uffici della Sezione Lavoro, dallo staff dell’Assessorato al ramo e del supporto del Gabinetto del Ministero e delle organizzazioni sindacali, si è ottenuto questo risultato, che consente la proroga di ulteriori tre mesi, massimo consentito dal Decreto, ai navigator. Le difficoltà emerse riguardavano aspetti burocratici di allineamento dei flussi finanziari".

I professionisti, grazia a questa proroga, dovranno occuparsi sia delle funzioni di supporto al Reddito di Cittadinanza, come fatto fino ad ora, ma anche del nuovo programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, che entro dicembre dovrà prendere in carico circa 23mila pugliesi.