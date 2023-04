Idea Casa Matteo Salvatore per la Cittadella Universitaria: Apricena punta ad Architettura e Ingegneria mineraria

Trasformare Casa Matteo Salvatore in una ‘Cittadella Universitaria’: è l’idea del Gruppo Stilmarmo per accelerare sulla sede distaccata del Politecnico di Bari, dopo il recente accordo siglato da Comune di Apricena e PoliBa.

Il gruppo Stilmarmo, impegnato nella valorizzazione della Pietra di Apricena in tutto il mondo (dal 26 al 29 aprile sarà in Turchia, dove si riunirà a Fuarizmir l’industria mondiale della Pietra naturale), spinge per assegnare in tempi brevi all’ateneo una struttura idonea per l’attuazione dell’accordo che “non riguarda soltanto i ‘corsi master’ (di prossima attivazione ad Apricena) ma anche attività di ricerca”, spiegano.

Casa Matteo Salvatore, attualmente adibita a luogo di mostre ed eventi, a detta del gruppo, sarebbe ideale “quanto a ubicazione, funzionalità e bellezza”, in un contesto recentemente riqualificato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Potenza.

A breve, partiranno i lavori di riqualificazione della villa comunale, a due passi da Casa Matteo Salvatore. I corsi master, fortemente caldeggiati dal Gruppo Stilmarmo “non sono fatti soltanto di didattica, ma anche e soprattutto di sperimentazione – spiega Alfonso Masselli, responsabile delle relazioni esterne della Stilmarmo - Ed è proprio ciò su cui Apricena dovrà puntare (se vuole realmente innovarsi), trasformando ‘Casa Matteo Salvatore’ in un ‘Centro Tecnologico di Ricerca’ all’avanguardia, al pari del ‘FabLab’ di Bitonto. Perché – ove non fosse chiaro – l’obiettivo che la comunità di Apricena dovrà darsi è quello di farvi decentrare un’offerta formativa universitaria completa (com’è giusto che sia per una città che risulta essere la seconda capitale italiana del marmo). Pensiamo essenzialmente a due facoltà universitarie: Architettura e Ingegneria mineraria. Aziende e università dovranno interagire sempre di più. A volerlo è il mercato globale, che, come Stilmarmo, conosciamo abbastanza bene. Queste due facoltà consentiranno di dare risposte concrete alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, fortemente competitivo. Il settore marmifero di Apricena, per affrontare le grandi sfide globali che ci attendono, ha urgente bisogno di figure professionali altamente specializzate in loco. Una sede distaccata del Politecnico di Bari (il primo politecnico del sud d’Italia e tra i migliori d’Europa) farebbe cambiare totalmente volto alla città di Apricena e creerebbero nuove economie di scala e nuova occupazione stabile a vantaggio di tutta la provincia di Foggia”, conclude il responsabile delle relazioni esterne dell’azienda pugliese.