Cambia il colore storico delle 'circolari': arrivano i 17 nuovi mezzi Ataf e Foggia si tinge di bianco

Dopo le 'trentine', che avevano fatto discutere per gli anni di vita, gli autobus di ultima generazione erano particolarmente attesi in città. Il prossimo 16 settembre saranno presentati ufficialmente davanti alla villa comunale

Sono pronti a girare per la città i 17 autobus nuovi acquistati con un finanziamento regionale di 5 milioni di euro intercettato dal Comune di Foggia nel 2019.

L'annuncio è arrivato tramite i social della società del trasporto pubblico locale Ataf, da agosto guidata da Antonio Rana, nominato amministratore unico dalla commissaria Marilisa Magno.

Cambia il colore storico delle 'circolari', come i foggiani chiamano i mezzi urbani dell'ex municipalizzata: la città, per la prima volta, si colora di bianco. "Dress code white" è lo degli slogan con cui è stata lanciata la presentazione dei nuovi mezzi che saranno in bella mostra giovedì 16 settembre alle 10 davanti al pronao della villa comunale per la presentazione.

Con l'hashtag 'tu sei Ataf' e il motto "Siamo tutti a bordo dello stesso autobus. Per un servizio migliore rispetta ciò che è anche tuo", parte anche una campagna di sensibilizzazione dell'azienda, vittima di vandalici e aggressioni.

Dopo l'arrivo delle 29 'trentine', lotto di mezzi usati della Trentino Trasporti, da tempo si attendeva il perfezionamento del nuovo acquisto che avrebbe finalmente ringiovanito il datato parco macchine di via di Motta della Regina. In occasione della presentazione dei nuovi investimenti a ottobre, quando il Cda era guidato da Giandonato La Salandra, parlando delle trentine, l'ingegnere Lorenzo Ciuffreda, responsabile della struttura tecnica, disse che la città si sarebbe riempita di arancio "che è anche un po' il colore della tradizione trasportistica foggiana".