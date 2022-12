Pronti 17 milioni per UniFg: avvieranno la Caserma Miale e il corso in Ingegneria informatica

Ammonta a circa 17 milioni di euro il finanziamento approvato dal Mur che arriverà a strettissimo giro all’Università di Foggia. L'ateneo, infatti, è risultato vincitore del Patto territoriale sistema universitario pugliese 'Open Apulia University', di cui è responsabile scientifico il prof. Agostino Sevi, e ciò consentirà di porre in essere in modo pressoché congiunto due operazioni di grande rilievo: il completamente della ristrutturazione della caserma Miale e l’avvio del corso di Ingegneria informatica che sarà allocato all’interno della stessa struttura.

L'erogazione del contributo sarà effettuata all'indomani della sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio e il Rettore. Da Unifg sono già partite le procedure. Per il Rettore Pierpaolo Limone si tratta di un importante traguardo che va ad aggiungersi a quelli recenti anche in relazione all’ampliamento dell’offerta formativa. “Da tempo il territorio ci chiedeva un rafforzamento dei Corsi di Laurea in tale direzione. E l’ingegneria con questa specifica curvatura non può che andare in linea con le innovazioni che tutti quanti noi attendiamo. Occorrerà pensare al reclutamento dei ricercatori e ottemperare a tutte le pratiche, oltre a differenziare le discipline che andranno a comporre il corso. È una vittoria importante perché due aspetti inscindibili della crescita dell’Università viaggiano alla stessa velocità e nella stessa direzione: l’ampliamento degli spazi e la nascita di un nuovo corso”.