Nuovo piano delle assunzioni al Comune col freno a mano tirato: "Siamo ancora in riequilibrio"

Risente ancora dei vincoli derivanti dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale il Programma triennale delle assunzioni di personale 2024-2026 varato a fine anno dalla Giunta Episcopo.

Il Comune di Foggia spera di uscirne entro il 31 gennaio, e confida in quella data anche l’assessora al Personale Daniela Patano che, in due settimane dalla nomina, ha elaborato il nuovo piano assunzionale insieme al Servizio Amministrativo delle Risorse Umane diretto da Giuseppe Marchitelli.

Per il momento, come aveva già messo in preventivo la sindaca Maria Aida Episcopo, il Comune deve “tenere il freno a mano tirato”.

È un piano ancora risicato, “ma non per nostra volontà - precisa l’avvocato Patano - Le assunzioni si faranno: se usciamo dalla procedura di riequilibrio, bandiremo immediatamente i concorsi”.

Ad oggi, il programma delle assunzioni è soggetto al parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del ministero dell’Interno (Cosfel), subordinato al rilascio dell’autorizzazione.

L’ipotesi più verosimile è che i primi concorsi possano essere espletati nel secondo semestre del 2024 e nel 2025 scattino le assunzioni.

Da assessore al ramo, Daniela Patano vorrebbe tanto “rimpinguare l’organico della Polizia Locale”. Basti pensare che ora, per il nuovo sistema di prefiltraggio dello Stadio, altro personale sarà dirottato in zona diverse ore prima della gara.

Il Comune oggi dovrebbe avere 916 unità e non arriva nemmeno alla metà. Gli assessori fanno a meno dei segretari. Il personale scarseggia.

Il nuovo piano prevede, in tre anni, 103 assunzioni a tempo indeterminato, 52 progressioni verticali e 69 assunzioni a tempo determinato. Nel novero sono contemplati una quarantina di agenti della polizia locale.

La dicitura “selezione pubblica” ricompare nelle annotazioni, e questo è il vero elemento di novità rispetto al recente passato, quando i commissari avevano optato per il ricorso allo scorrimento delle graduatorie di altri enti.

Nel primo anno sono state programmate 15 assunzioni a tempo indeterminato con risorse di bilancio, 51 a tempo determinato e 52 progressioni verticali.

Si prevede l’avvio a reclutamento a tempo indeterminato, tramite Arpal, di 2 collaboratori scolastici, part-time a 30 ore settimanali; di un istruttore tecnico, 2 istruttori amministrativi, e un funzionario tecnico, tramite selezione pubblica, part-time a 21 ore settimanali; di 3 istruttori agenti di polizia locale e 2 istruttori contabili, sempre attraverso selezione pubblica, full-time a 36 ore.

Passeranno a tempo pieno 4 istruttori con mansioni di geometra assunti nel 2023 attraverso l’utilizzo dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri enti.

Saranno assunti, inoltre, a tempo determinato e tramite Arpal, 16 accompagnatori scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025 (part-time 24 ore settimanali); 2 operatori scolastici (part-time 30 ore settimanali); 2 operatori esperti con mansione di ‘autista carro gru’, da reclutare mediante selezione pubblica o, loro sì, scorrendo la graduatoria di altri enti; 3 istruttori tecnici e 5 istruttori amministrativi part-time a 21 ore settimanali, attraverso lo scorrimento della graduatoria formatasi dalla selezione pubblica a tempo indeterminato; 10 istruttori agenti di Polizia Locale e 3 istruttori contabili full-time a 36 ore settimanali attraverso lo scorrimento della graduatoria formatasi dalla selezione pubblica a tempo indeterminato.

Il Comune ricorrerà, invece, alla procedura dello scavalco condiviso a 30 ore settimanali per un operatore esperto e a 18 ore settimanali per un funzionario amministrativo. Saranno assunti a tempo determinato e pieno anche due componenti dell’ufficio stampa e il social media manager, mentre sarà prorogato per altri 18 mesi il contratto dell’addetto stampa assunto a seguito della selezione pubblica del 2022.

Sono previste, inoltre, le assunzioni a tempo determinato di un dirigente amministrativo ex art. 110 Tuel, di 2 dirigenti tecnici ex art. 110 per la definizione dei progetti Pnrr in corso e di una alta specializzazione al Servizio Informatico, sempre ex art. 110 con inquadramento in categoria D.

Dall’anno successivo è prevista, tra gli altri, l’assunzione a tempo indeterminato anche di 16 accompagnatori di scuolabus e due collaboratori scolastici e sono state preventivate diverse stabilizzazioni del personale precedentemente assunto. Nell’ultimo anno si prevede, inoltre, il reclutamento a tempo indeterminato di 5 custodi per gli impianti sportivi.