Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica di Monte Saraceno, c'è l'ok al piano di fattibilità

Importante progetto per la valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica di Monte Saraceno, sul Gargano. La Giunta comunale di Mattinata, infatti, ha approvato il piano di fattibilità tecnico-economica del progetto per complessivi € 6.460.966. Lo annuncia il sindaco, Michele Bisceglia, che festeggia “un altro importante passo verso e per la storia della nostra amata Mattinata”.