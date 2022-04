Accesso alla 'Superstrada del Gargano' più veloce: il progetto a San Nicandro Garganico

Con deliberazione n.75/2022 il presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha aderito alla richiesta delle amministrazioni di San Nicandro Garganico, relativa al progetto di svincolo stradale sulla Strada a Scorrimento Veloce del Gargano in località 'Coppa di Fellonica' e con la contestuale necessità di adeguarlo alla normativa vigente, al fine di reperire le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera.

Tanto anche in seguito alla strategicità dell’intervento sostenuta dal sindaco Matteo Vocale di San Nicandro, dai consiglieri provinciali e dall'on. Marialuia Faro del Movimento 5 Stelle. Il progetto è stato inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2022-2024 e prevede uno svincolo a livelli sfalsati tra la strada a scorrimento veloce del Gargano, la strada comunale Belvedere-Lauri e la strada provinciale 40 'Lesina-Rodi Garganico', tale da costituire un importante snodo veicolare che inciderebbe in maniera consistente sulla fluidità del traffico del Gargano nord e dell’area turistico/costiera provinciale, nonché, e in misura non trascurabile, sull’economia del Comune di San Nicandro.

Il nuovo svincolo costituirebbe un volano per gli interventi di rigenerazione della zona 'Belvedere-Lauri' di San Nicandro, già previsti del documento programmatico di rigenerazione urbana e costituirebbe una ulteriore agevolazione e sostegno alle possibilità di fruizione del notevole patrimonio paesaggistico dell’area Gargano Nord, con ricadute sicuramente positive sull’economia dell’intera zona. Risulterebbe, così, molto più economico ed agevole l’accesso alla strada a scorrimento veloce del Gargano, finalizzato all’immissione sulle vie di grande comunicazione nazionali ed internazionali, per tutti i flussi di traffico, leggero e pesante.