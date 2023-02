I 'No Seasif' studiano il progetto nell'area ex Enichem: barricate a Manfredonia e Monte

Gli industriali ne parlano con toni entusiastici, i ‘No Seasif’ studiano attentamente la relazione del progetto che circola da un po’ di giorni. Pare sia una bozza, ancora in fase di implementazione. Sono 33 pagine piene zeppe di dettagli tecnici.

L’iniziativa imprenditoriale sembra già in una fase avanzata: la Geochem srl, società controllata da Seasif Holding, dichiara di aver acquisito dall’Autorità Portuale del Mare Adriatico che gestisce il Porto Alti Fondali di Manfredonia le concessioni per l’utilizzo delle banchine A1, A2 e A5 (senza esclusività), e da Eni la proprietà dell’Isola 2 dell’ex Enichem, un’area di poco più di due ettari, e tutti i relativi asset, come le tubazioni. In più, ha chiesto a EniRewind di poter acquisire l’isola 5 e sta valutando l’acquisizione dello stabile ex Bpm Spa. Come noto, la società è intenzionata a mettere in funzione i nastri trasportatori.

Nella relazione si parla di circa 200 assunzioni sul territorio e di altrettante per l’indotto. Il progetto prevede un deposito di carburanti nella cosiddetta Isola2, area in cui c’è già un parco serbatoi. La società vorrebbe provare a riutilizzarne almeno uno e sostituire gli altri per lo stoccaggio di gasolio autotrazione. Le misure di prevenzione dei possibili scenari di rischio, secondo Seasif, assicurano una probabilità di accadimento inferiore al limite di un evento ogni milione di anni.

In aree Asi, Geochem intende, invece, sviluppare attività di lavorazione di minerali che contengono bentonite grezza (argilla di origine vulcanica), utilizzata per la messa in sicurezza di miniere o di pozzi petroliferi, e polimetalli (zinco, piombo, rame, argento e oro) utilizzati anche nella componentistica digitale. Assicura che non sono tossici e che il processo non utilizza agenti chimici. Il minerale verrà solo ‘macinato’ e il processo, a quanto spiegano, non produce rifiuti. Nell’Isola 5, poi, la società vuole realizzare una centrale elettrica a ciclo combinato. Nel medio periodo, Geochem è interessata anche alla produzione di e-metanolo.

L’associazione Manfredonia Nuova guidata da Iolanda D’Errico, alla lettura del progetto, è rimasta interdetta davanti al mega deposito di gasolio in “silos di cemento vecchi di 70 anni” o a una centrale elettrica di 400 Mwh. A spiazzarla è anche l'avvenuta acquisizione dei pontili, considerata l’opposizione delle associazioni ambientaliste e politico culturali che, il 17 marzo 2021, avevano inoltrato alle autorità competenti una diffida ad adottare quel provvedimento, caduta nel vuoto. “Un progetto simile non può passare sulla testa di una popolazione già duramente provata”, avvertono. Al sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, hanno chiesto di convocare un Consiglio comunale monotematico aperto alla società civile e alle associazioni.

Lui ha già espresso la sua posizione, messa nero su bianco, “quasi in solitudine rispetto agli altri soggetti istituzionali coinvolti, pronti a stendere tappeti rossi ai proponenti”, scrive piccato. Solo un mesetto fa, ha formalmente manifestato le perplessità dell’amministrazione comunale ai diretti interessati, alle autorità e agli altri enti coinvolti. Lo considera “un investimento poco chiaro nei suoi aspetti tecnici e, non di secondo piano, rispetto ai reali benefici per il territorio”. Nelle note inviate ha chiesto espressamente di coinvolgere le comunità locali nel processo decisionale. Quello di Seasif, per lui “è un investimento che va bocciato con atti tecnico-amministrativi sul nascere, e non come fatto alla fine degli anni ’90 con Energas”.

Le aree interessate dall’investimento ricadono nei Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Il gruppo consiliare ‘A Monte’ dell’ex candidato sindaco Felice Scirpoli ha sollecitato l’amministrazione ad avviare incontri con la città e il territorio sul progetto Seasif, chiedendo magari anche il supporto di esperti per valutare gli eventuali rischi. “Il nostro territorio – scrivono anche da Monte - ha già pagato, in termini anche di vite umane, per una industrializzazione del passato che si è rivelata dannosa”.