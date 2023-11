La Capitanata vola a Verona per parlare di formazione e lavoro con il progetto 'OrientaMente'

La Capitanata come modello per le altre province. Merito della misura ‘Punti Cardinali’ che ha visto la provincia di Foggia sbarcare a Verona per il JOB&Orienta, il salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro.

Nella città di Romeo e Giulietta è arrivato il Presidente dell’Ente Provincia Giuseppe Nobiletti che, insieme all’assessore regionale Sebastiano Leo con delega alle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, ha parlato di ‘OrientaMente, il progetto che ha puntato alla creazione di punti di ascolto e orientamento per la formazione e il lavoro. Una iniziativa rivolta in modo sperimentale ai giovani NEET e agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti superiori della Capitanata.

Durante il percorso di orientamento sono stati organizzati momenti tematici durante i quali formatori esperti hanno illustrato le opportunità delle professioni e dell'imprenditorialità. Grazie al centro per l'impiego, sono state organizzate giornate di matching e si è potuto contare sul prezioso contributo di imprenditori e professionisti capaci di fornire agli studenti e ai disoccupati una visione chiara delle possibilità di studio e lavoro più adatte alle loro propensioni e caratteristiche.

Inoltre, sono state effettuate sessioni formative per conoscere i diritti dei lavoratori, le capacità di autovalutazione e come redigere un curriculum vitae. Questo progetto ha visto la preziosa collaborazione di Ordini professionali, imprese, Provincia di Foggia e Comuni, che insieme hanno fornito informazioni utili.

“Sono convinto – ha dichiarato il Presidente Nobiletti – che un servizio di orientamento efficace sia fondamentale per favorire la crescita professionale dei giovani e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. Attraverso il progetto OrientaMente, la Provincia di Foggia, insieme alla Regione Puglia, si impegna a promuovere e sostenere iniziative che favoriscano l'occupabilità e lo sviluppo delle risorse umane del nostro territorio. Siamo determinati a creare un ambiente favorevole alla crescita professionale, valorizzando i talenti locali e offrendo loro opportunità concrete di lavoro e formazione. Siamo fiduciosi che grazie a questa collaborazione, potremo raggiungere risultati significativi”.

Il progetto, infatti, ha fatto registrare numeri importanti: 357 studenti coinvolti in 50 orientation labs, un orientation desk (per richiedere informazioni, chiarimenti e per scegliere percorsi di orientamento in linea con le attitudini, competenze e capacità professionali) al quale hanno avuto accesso circa 80 utenti.

Inoltre sono stati organizzati 8 job days (l’ultimo è previsto per il 28 novembre), ovvero giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio. Ciascun Job Day ha visto la partecipazione di 5 speaker ed è stato organizzato presso alcune scuole superiori dei comuni di San Severo, Lucera, Foggia e Cerignola. Inoltre, si è svolto un matching tra offerta e domanda di lavoro presso il centro per l'impiego del capoluogo dauno coinvolgendo 3 aziende alla ricerca di nuovi lavoratori.

È stato anche organizzato un Job Day presso l'Istituto San Giuseppe di Foggia, che si occupa di assistenza ai minori delle famiglie disagiate, insegnamento, catechesi, apostolato nelle case di spiritualità e accoglienza. Al fine di garantire una comunicazione efficace del progetto, è stato creato un sito internet dedicato, consultabile all'indirizzo orientamenteprovinciafoggia.it.