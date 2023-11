Sarni raddoppia, Tecnomat pronto a sbarcare a Foggia: previste oltre 100 assunzioni

La catena Tecnomat, ex Bricoman, specialista di materiali tecnici per la manutenzione, costruzione e ristrutturazione, arriverà a Foggia, nella zona industriale Asi-Incoronata. Sorgerà nelle vicinanze del GrandApulia, di proprietà della Finsud srl.

Ed è proprio la società immobiliare della famiglia Sarni che è pronta a realizzare una nuova media struttura di vendita, destinata ad ospitare dieci reparti di edilizia, falegnameria, elettricità, utensileria, piastrelle, idraulica, sanitari, ferramenta, vernici, porte e finestre.

La Finsud, legale rappresentante Antonio Sarni, oltre alla richiesta del permesso di costruire, ha presentato al Comune di Foggia istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del parcheggio che supererà i 500 posti.

La società è proprietaria delle aree oggetto di intervento. Tra fabbricato e pertinenze, il nuovo punto vendita occuperà più di 10mila metri quadri. Si tratta, dunque, di un investimento che, a occhio e croce, supera di gran lunga i 10 milioni di euro.

Stando al progetto, il nuovo punto vendita comporterà l’assunzione di un centinaio di unità lavorative per anno, perlopiù specializzate.

“L’intervento proposto appare di sicuro interesse – si legge nella relazione generale - in quanto destinato ad attività utile per l’approvvigionamento edile tramite il top leader europeo del settore, non solo per famiglie e consumatori, ma anche per titolari partita Iva”.

I tempi burocratici dipenderanno anche dalla decisione del Comune sull’assoggettabilità o meno a Via. Plausibilmente, il colosso Tecnomat potrebbe aprire nel 2025.