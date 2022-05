Parchi giochi disastrati: 110mila euro per la manutenzione “improrogabile e improcrastinabile”

Nel parco intitolato 9 anni fa alla memoria del militare foggiano Angelo Ricci, in via de Petra, funziona solo l’impianto di irrigazione, azionato oggi dagli operatori di Foggia Più Verde. Le panche sono completamente divelte, le altalene non dondolano più e sono sopravvissute solo le strutture in legno, le scalette degli scivoli sono sparite e le giostrine rimaste sono logore e fatiscenti. I lampioni sono distrutti. Di ludico non c’è più niente, solo degrado, travi marce e spuntoni pericolosi: è un parco giochi da incubo.

Dopo anni di abbandono, il Comune ha deciso di provvedere alla sua manutenzione. Il Servizio Lavori Pubblici ha constatato che “vi sono diverse aree destinate a parco giochi attualmente in uso ma che necessitano di piccoli interventi di restyling al fine di poter essere utilizzati in piena sicurezza”, come riportato in una determina del 19 maggio a firma del dirigente Francesco Paolo Affatato.

Nella lista dei parchi giochi su cui intervenire in via prioritaria per renderli “maggiormente fruibili da parte della cittadinanza”, figurano quelli di via de Petra, viale Candelaro e via dell’Arcangelo Michele. I tecnici, a seguito di sopralluogo, hanno verificato che “presentano, in maniera più o meno evidente, problematiche connesse allo stato di usura dei giochi, generalmente fuori norma ed obsoleti, problemi connessi all’illuminazione con corpi luce rotti ed alla non conformità della pavimentazione in base alla destinazione d’uso specifica”.

Lo stesso Servizio Lavori Pubblici ha redatto il progetto degli interventi manutentivi finalizzati alla riqualificazione dei parchi giochi, considerati improrogabili e improcrastinabili, per un importo complessivo di 110mila euro (di cui circa 84mila per lavori). Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Angela De Vita. Il Comune appalterà i lavori tramite affidamento diretto con il criterio del minor prezzo con consultazione, tramite la piattaforma Traspare, di almeno tre operatori.