Campo libero, il trasporto "della libertà e dignità" dei braccianti nei campi del Foggiano: "Se non ci credono gli imprenditori non si va lontano"

Campo Libero Free to work, sta funzionando l'iniziativa di Casa Sankara Associazione Ghetto Out. I braccianti usufruiscono di un servizio di trasporto gratuito e sicuro da e per i campi della provincia di Foggia. A Casa Sankara e Borgo Mezzanone i punti di ritrovo: "E' la risposta al trasporto illegale e pericoloso dei caporali" spiega il referente Mbaye Ndiaye. Per richiedere il servizio basta scaricare l'applicazione.