Il Pnrr regala un nuovo asilo nido alla città di Apricena: "Servizio essenziale"

Il Ministero dell’Istruzione ha approvato, a valere sui fondi del Pnrr, la costruzione di un altro nuovo asilo nido, ad Apricena. La struttura - gemella del 'don Tonino Bello' già esistente - verrà realizzata nei pressi della pineta della zona Sacra Famiglia, per un finanziamento di circa 436.462 euro, così come proposto nel progetto esecutivo presentato nel mese di febbraio 2022 dall'Amministrazione comunale. "Era da tempo che la nostra comunità aspettava quest’opportunità", spiega il sindaco, Antonio Potenza, "che porterà sviluppo e lavoro nell’immediato e consentirà a tanti genitori di usufruire di un servizio pubblico divenuto sempre più essenziale per conciliare lavoro e famiglia".