Cannabidiolo ad uso terapeutico, il primo e unico impianto di produzione è in Capitanata: "Un grande traguardo"

Parte il primo impianto di lavorazione della canapa per la produzione del principio attivo per uso terapeutico e farmaceutico del cannabidiolo, a Borgo Tressanti. Le dichiarazioni di Pietro Paolo Crocetta, presidente del consorzio Bio Hemp Farming e di Giuseppe Labbate, sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo