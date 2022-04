Il futuro dell'agricoltura di Capitanata passa per il biologico

In un incontro tenutosi ieri nella sede di Coldiretti Foggia, gli agricoltori di Capitanata si sono incontrati per capire come fare per creare un distretto del prodotto biologico, che occupa sempre più una fetta importante nel mercato agroalimentare in Italia. Come spiega Pietro Piccioni, direttore Coldiretti Puglia, "l'Europa ci impone di raggiungere il 25% di produzione bio. Un segnale forte in un settore in espansione. Bisogna fare in modo che le imprese trovino un incontro, che facciano rete del sistema bio. Ci sono fondi della Regione per i bandi per il sostegno a chi produce bio".