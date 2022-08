A Marina di Lesina nasce un nuovo comitato: “Noi ci siamo contro chi vorrebbe affossare questo posto”

In nove punti, un nuovo comitato spontaneo nato a Marina di Lesina ha sintetizzato alcune delle problematiche lamentate dai villeggianti. A guidarlo Tiziana Iuzzolino che ha promosso un’assemblea pubblica nell’anfiteatro di via dei Platani.

Il rifacimento di strade e marciapiedi è al primo posto: chiedono manutenzione. Nell’elenco degli ‘Amici di Marina di Lesina’ compare il fenomeno del randagismo; la ricostruzione del ponte sul canale Acquarotta in località Punta Pietre Nere; la cura della pineta; la presenza di un infopoint; l’impermeabilizzazione del canale Acquarotta; l’insufficienza di parcheggi; mezzi di trasporto e pulizia delle strade per i residenti presenti durante l’anno; incentivi per aprire nuove attività commerciali.

"Ci auguriamo che tutte le promesse non restino tali”, ha detto la promotrice del comitato. “Sono 40-50 anni che con diverse amministrazioni non si è risolto mai nulla”, ha osservato Tiziana Iuzzolino. “Noi ci siamo, contro le persone che vorrebbero affossare questo posto”, ha aggiunto. L’assemblea si è riunita proprio nel giorno dell’agguato mortale che ha sconvolto la tranquilla località balneare del Gargano. Ha partecipato anche il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro che, per la verità, ha strappato anche applausi ai villeggianti, venuti in pace per prospettare le criticità, già anticipate via Pec.

“Abbiamo partecipato all’incontro che ci è stato chiesto da uno dei tanti comitati spontanei. Ahimè, ne sorgono in abbondanza e questo, da un certo punto di vista, non è proprio il massimo, perché non dimostra aggregazione e non fa comunità - ha dichiarato a margine dell’incontro il sindaco Di Mauro - Abbiamo voluto esserci per continuare a dare un segnale di cambiamento. C’era un nutrito numero dei componenti dell’amministrazione, consiglieri di maggioranza e assessori, ma c’erano anche due consiglieri di opposizione e, quindi, abbiamo portato anche il nostro segno di compattezza a livello amministrativo. Credo di aver dato delle risposte a quello che è stato chiesto. È chiaro che l’obiettivo è sempre fare di più e meglio".

I rifiuti sono in cima alle preoccupazioni di turisti e proprietari di seconde case. "Ci stiamo impegnando perché il territorio è vasto - spiega il sindaco di Lesina - Tra le altre cose, abbiamo ereditato una nuova impresa che gestisce la raccolta dei rifiuti. Sicuramente ci sono tante cose che possiamo fare meglio, implementarle o farle in maniera più confacente alle esigenze degli ospiti di Marina di Lesina". Per strade e marciapiedi è già pronto un finanziamento "diviso esattamente a metà tra Lesina e Marina, forse un 50% delle strade e dei marciapiedi di Marina di Lesina sarà realizzato entro l’anno prossimo". Il ponte già abbattuto sarà ricostruito “subito dopo l’estate”. "Contiamo di dare un volto nuovo già l’anno prossimo a Marina di Lesina", è il suo auspicio.

È intervenuto anche l’ex candidato sindaco Nello Montoro, oggi all’opposizione con Italia Popolare, arrivato anche lui per ascoltare con un approccio costruttivo. "L’amministrazione ha la massima collaborazione da parte nostra, perché anche noi lavoriamo per il territorio e per questa comunità”, ha affermato. Uno dei primi impegni assunti congiuntamente è stata la riqualificazione di Piazza Padre Pio. Ha chiesto pubblicamente di stilare un cronoprogramma da settembre per lavori da concludere entro maggio, quando il villaggio “sembra dormiente”. “Non sono di Lesina - ha ricordato - sono natio di un’altra terra e quindi proprio come voi ho scelto di vivere in questo posto. Ma da cittadino che ama questo territorio, l’unica cosa che non condivido di quello che state facendo è la pubblicità negativa di questo territorio", ha concluso.