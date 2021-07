La dura vita di Enzo e degli agricoltori nel Foggiano: "Situazione critica, le cose peggiorano"

"La situazione è abbastanza critica". E' tranchant Enzo Smacchia, agricoltore di Bovino che coltiva terreni a Castelluccio dei Sauri. Dai fitofarmaci all'energia elettrica, i costi di prodotti e servizi in agricoltura, aumentano. E non è l'unico scoglio da superare, perché durante l'anno bisogna fare i conti con lunghi periodi di siccità o bombe d'acqua e di grandine.

Non decollano gli affari col pomodoro, mentre la produzione di grano deve fare i conti con le navi cariche in arrivo dall'estero, "sempre nel periodo che andiamo a mietere" sottolinea Enzo, che aggiunge: "Un appuntamento speculativo preciso per far abbassare il prezzo"

Le cose peggiorano, ma Smacchia, come tanti suoi colleghi, non demorde e guarda avanti: "Le continuiamo a coltivare sempre con la speranza che le cose cambino".