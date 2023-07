Si spengono le luci nell’anfiteatro di Marina di Lesina, la Pro Loco getta la spugna: “Non ci saranno eventi estivi”

Non ci sarà un cartellone degli eventi estivi targati Pro Loco a Marina di Lesina. Si spengono i riflettori nell’anfiteatro di via dei Platani. L’atteso programma delle manifestazioni quest’anno non arriverà.

“Dopo diciassette lunghi anni, gli eventi estivi organizzati dalla Proloco Lesina Marina Aps vengono sospesi per la stagione 2023”. Ad annunciarlo è il presidente Gerardo Leo.

L’associazione ha perso pezzi strada facendo. “La travagliata decisione nasce dall’impossibilità di poter mettere a sistema un programma di spettacoli per allietare l’estate dei villeggianti, principalmente per la mancanza di collaboratori – spiega - Finora le difficoltà incontrate, sia pur innumerevoli, sono sempre state affrontate da un gruppo nutrito e coeso che, al momento, è venuto a mancare a causa delle dimissioni di alcuni componenti del Consiglio direttivo”. Si sfalda l’associazione e, materialmente, i reduci non riescono ad allestire un cartellone.

Il presidente ritiene doveroso ricordare come in questi anni la Pro Loco non si sia risparmiata: “Anzi, si può dire con orgoglio che non si è limitata a organizzare spettacoli di intrattenimento, ma ha supplito alle carenze delle amministrazioni”, afferma Gerardo Leo.

Elenca una serie di iniziative che ha realizzato in autonomia o in collaborazione con altri: la riqualificazione di Piazza Unità d’Italia, con la pavimentazione, l’istallazione di una fontana e la piantumazione di arbusti con i relativi impianti di servizio; le diverse giornate ecologiche organizzate con i villeggianti e gli scout; il piano di inclusione sociale dei detenuti della Casa Circondariale di San Severo con il progetto biennale Pinete Pulite; l’acquisto dell’illuminazione e della staccionata dell’anfiteatro di via dei platani; il rifacimento dell’aiuola in viale Pietra Maura - angolo via Saturno, con l’istallazione di un blocco di marmo e una grande ancora in memoria dei caduti in mare; le diverse collaborazioni con i volontari che in più parti del villaggio hanno realizzato piccole opere di manutenzione delle parti pubbliche; l'installazione della statua di Padre Pio.

“In questi ultimi anni, è stata segnalata, in più occasioni, la necessità di reclutare collaboratori che potessero irrobustire gli organi amministrativi ed operativi della Proloco, ma senza alcun risultato – afferma Gerardo Leo - L’auspicio è che la decisione - tanto sofferta quanto necessaria - di sospendere le attività apra a momenti di riflessione e confronto e conduca all’individuazione di nuove leve utili per ristrutturare l’impianto organizzativo della Proloco”.