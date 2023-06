Princes assume per la nuova stagione del pomodoro: 1000 nuove risorse nello stabilimento più grande d'Europa

Alla vigilia della nuova stagione del pomodoro oramai imminente, Princes Industrie Alimentari - società che gestisce in Puglia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro - ha lanciato una campagna di assunzioni per circa 1000 risorse che saranno inserite a partire dalla metà di luglio nelle diverse linee di produzione, nei reparti agronomici, logistica, produzione e controllo qualità.

Le risorse opereranno nello stabilimento di Foggia, cuore della Capitanata nel distretto del pomodoro del Mezzogiorno, che rappresenta uno dei centri di lavorazione di eccellenza in tutto il Paese per l’avanguardia delle tecnologie implementate e l’attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Nel sito di Foggia, ogni anno Princes Industrie Alimentari lavora circa 250.000 tonnellate di pomodoro 100% etico e 100% pugliese che prendono la via delle tavole dei consumatori di tutto il mondo anche grazie a una rete di trasporto intermodale innovativa per il settore del pomodoro da industria. Le assunzioni sono previste con contratto a tempo determinato stagionale legato alla durata della campagna.

Le risorse saranno inserite nelle diverse linee di produzione quali addetti al controllo qualità della materia, addetti alla movimentazione delle merci, operatori di linea, operatori impiegati nell’utilizzo del SAP e nella bollettazione, autisti, mentre una parte dei posti saranno riservati a personale che si occuperà della manutenzione elettrica e meccanica dei macchinari e degli impianti di produzione. Il lavoro è organizzato in turni a ciclo continuo e per fare richiesta occorre essere maggiorenni; non è necessaria una pregressa esperienza nel settore.

Per i profili inerenti alla logistica sarà necessario sottoporre, insieme alla candidatura, eventuali patenti specifiche funzionali alla mansione richiesta come, per esempio, quelle necessarie per manovrare carrelli elevatori o patenti CQC per l’autotrasporto delle merci e dei prodotti.

È possibile inviare la propria candidatura completa di Curriculum e attestati, entro il 15 luglio 2023, alla seguente e-mail: curriculum@princes-ia.it.

Princes Industrie Alimentari impiega oltre 500 lavoratori durante tutto l’anno, mentre al culmine della campagna del pomodoro il personale coinvolto nelle attività supera le 1300 unità confermando così ogni anno il proprio impegno per l’economia pugliese e del Mezzogiorno italiano.