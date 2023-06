'Princes' premiata dalle Nazioni Unite, Laviola: "Continueremo a dare lavoro ai rifugiati"

Si tratta di una bella notizia per Foggia. ‘Princes Industrie Alimentari’, società che gestisce proprio nel capoluogo dauno il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, ha ricevuto un prestigioso premio: si tratta del ‘Welcome - Working for refugee integration’, riconoscimento assegnato dall’ l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per l’impegno a favore dell’inclusione e dell’inserimento lavorativo dei rifugiati e ricevuto dall’azienda per il secondo anno.

Il merito va a ‘Lavoro Senza Frontiere’, nato nel 2018 per offrire un’opportunità di lavoro e integrazione sociale a coloro che sono a rischio sfruttamento nella filiera del pomodoro. Il progetto ha impiegato e impiega tutt’ora risorse umane in diversi ambiti produttivi (mensa, reparto agronomico, etichettaggio, pelatura e movimentazione in area esterna) dopo una adeguata formazione.

“La conferma di questo riconoscimento da parte di UNHCR - ha commentato Gianmarco Laviola, Amministratore Delegato di Princes Industrie Alimentari - ci riempie di emozione e valorizza l’impegno, in tutti questi anni, di Princes Industrie Alimentari a favore della sostenibilità sociale nella filiera del pomodoro da industria. Questo premio conferma l’impatto positivo che il nostro lavoro sta avendo non solo all’interno della nostra azienda ma anche nella comunità in cui operiamo e ci incoraggia a proseguire in questa direzione per costruire un futuro più giusto, sostenibile e inclusivo. Questa è un’ottima occasione per ribadire la nostra volontà di proseguire il progetto 'Lavoro Senza Frontiere' annunciando l’inserimento in azienda di ulteriori 17 nuove risorse per la prossima stagione del pomodoro”.