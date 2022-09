Installato il primo Atm postamat dell'up di Roseto Valfortore

Dal 16 settembre scorso anche a Roseto Valfortore è disponibile il nuovo Atm postamat per i piccoli comuni. L’installazione è parte del programma di 'impegni' per i comuni italiani con meno di 5mila abitanti promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

“Traguardo molto importante per Roseto Valfortore- dichiara il sindaco Lucilla Parisi – per il quale a nome di tutta l’amministrazione comunale ringrazio Poste Italiane. Il nuovo Atm postamat garantirà continuità al cittadino ma anche al turista. Un segnale di attenzione dell’azienda per dimostrare che questi piccoli centri hanno ancora un valore e potranno rivestire anche in futuro un ruolo importante nella società”.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, il nuovo Atm postamat di ultima generazione di Roseto Valfortore, dove risiedono circa 1000 abitanti, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti bancoposta titolari di carta postamat-maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte postepay.

È inoltre dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso. L'iniziativa è coerente con i principi esg sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Si ricorda che l’ufficio postale di Roseto Valfortore è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45; 8.20 – 12.45 il sabato.