A Foggia 'Il sole è per tutti': è realtà la prima Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale

Presentato questa mattina, all'Ateneo dell'università di Foggia in via Gramsci, il progetto per la creazione di comunità energetiche a Foggia.

Produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, economici e sociali alle famiglie in difficoltà, abbattendo i costi dell’elettricità e dando vita alla prima Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Capitanata.

È "Il Sole per tutti", il progetto sostenuto da Fondazione Con il Sud (Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud) in collaborazione con il Banco dell’energia che, grazie ad Edison Energia, fornisce l'impianto fotovoltaico che produrrà energia sostenibile per il fabbisogno delle famiglie raggiunte dall’iniziativa.

Soggetto capofila del progetto sarà l'associazione 'Comunità sulla strada di Emmaus' in partenariato con l'università degli studi di Foggia, la fondazione Siniscalco-Ceci Ceci-Emmaus, in Consorzio Gandalf e l'impresa sociale Terrabio.