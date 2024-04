“Massima attenzione su Foggia” di Rfi, Lo Bosco: “Pronti a valutare un progetto di rigenerazione urbana per la stazione”

“L’attenzione su Foggia è massima”. Parola del presidente di Rete Ferroviaria Italiana Dario Lo Bosco, arrivato in città per un convegno promosso dall’europarlamentare Massimo Casanova sul sistema ferroviario.

“Dobbiamo fare un patto con le istituzioni territoriali per valorizzare le stazioni come hub del territorio”, ha detto dal palco dell’Auditorium Santa Chiara, consapevole di quanto l’area metropolitana di Foggia sia “nevralgica, non solo per la Puglia, ma per il Mezzogiorno e per il sistema Paese”.

Immagina le stazioni come un “elemento propulsivo, driver di nuove tecnologie, di integrazione modale e di ottimizzazione del sistema ferroviario, stradale, con le vie del mare e con gli aeroporti”. Il futuro è l’integrazione delle reti.

E la “grande piattaforma logistica per la Capitanata” è l’idea che lancia l’europarlamentare che cerca la sintesi tra istituzioni e territorio, ma deve prendere atto dell’assenza degli amministratori locali, per quanto fossero programmati gli interventi della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e del presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti.

Era presente il solo consigliere comunale di maggioranza Pasquale Cataneo (Italia del Meridione), esperto di infrastrutture e trasporti. Del resto, l’evento era stato programmato alla vigilia della presentazione delle candidature alle Europee, quando è più difficile scindere i colori politici da un dibattito sullo sviluppo, peraltro incorniciato nei simboli della Lega e di Identità e Democrazia.

“Abbiamo siglato, come Ferrovie dello Stato, un protocollo anche con il ministero dello Sport, oltre che con l’Università e con il ministro Salvini – ha riferito il professor Lo Bosco -, perché noi vogliamo che la salute e il benessere possano essere esercitati in locali dedicati nelle nostre stazioni, anche con delle palestre di base, aprendole con una convenzione con le municipalità ai cittadini. Partiamo da Foggia”.

È stato affrontato anche il tema della riqualificazione. Il presidente Rfi Lo Bosco ha invitato l’Università, rappresentata dal rettore Lorenzo Lo Muzio, e gli stakeholder del territorio, architetti, ingegneri, cultori del paesaggio, a presentare un progetto di rigenerazione urbana per la stazione di Foggia assieme all'amministrazioni comunale e alla Regione, per poi passare da un tavolo ministeriale.

“Noi saremmo pronti e felici di accogliere queste idee, di valutarle e di implementarle con la nostra Direzione centrale Stazioni e con l’amministratore delegato, per poter realizzare quei progetti che vanno a valorizzare il sistema metropolitano e il sistema Paese”, ha fatto sapere il numero uno di Rete Ferroviaria Italiana.

“Rfi sta lavorando in maniera molto importante per quanto riguarda il porto di Manfredonia – ha svelato Armando de Girolamo, presidente Assoferr e amministratore unico di Lotras, società che organizza in Italia e all’estero il trasporto merci privilegiando proprio la modalità ferroviaria su lunghe percorrenze –. Ha già impostato un progetto interessante di riattivazione del raccordo ferroviario, che diventa fondamentale per il rilancio del porto di Manfredonia, soprattutto adibito per merci alla rinfusa, che si addice molto bene, anzi, che vede necessario il sistema ferroviario come supporto”.

Insieme all’ampliamento della piattaforma dell’Incoronata, sono “due elementi essenziali, che fanno sì che la provincia di Foggia possa riconfermare quello che storicamente ha sempre rappresentato – ha detto De Girolamo -, una piattaforma naturale logistica, di collegamento e di rilancio verso il Nord, ma anche, perché no, con il Tirreno”.