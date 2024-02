Con 'Vieste in Love' e 'Vieste en Rose' la 'Perla del Gargano' si veste da regina del turismo pugliese

La Puglia gioca da protagonista alla Borsa internazionale del turismo di Milano e Vieste si presenta in qualità di capitale del turismo del Sud Italia con i suoi appuntamenti. La città garganica ha presentato alla Bit la quinta edizione della 'Vieste in Love', la rassegna di appuntamenti dedicati all’amore, e della 'Vieste En Rose', la kermesse che celebra i vini rosati d’Italia.

Due appuntamenti ormai consolidati che destagionalizzano l’offerta turistica e coinvolgono turisti e cittadini in maniera trasversale. "A Vieste da anni abbiamo sposato una strategia turistica capace di coinvolgere il territorio e promuoverlo con le sue bellezze", ha detto Rossella Falcone, assessore al turismo del Comune di Vieste. "Siamo presenti per la quinta volta alla Bit e per noi ogni anno è una nuova sfida per garantire a Vieste, al Gargano e a tutta la Puglia un turismo attento e mirato".

Si parte il primo giugno con 'La Vieste En Rose', la porta inaugurale dell’estate viestana. La manifestazione nasce con l’intento di creare un percorso coinvolgente di gusto e cultura tra i principali brand nazionali di vino. Quest’anno per la prima volta ai banchi d’assaggio non solo cantine provenienti da ogni parte d’Italia, che giungeranno in Puglia per promuovere sua maestà, il rosato, ma anche europee. Dal 31 agosto al 6 settembre c’è invece la 'Vieste in Love', la rassegna di appuntamenti dedicati all’amore che faranno brillare la Perla del Gargano e che chiuderanno l’estate viestana.

La kermesse porterà tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno arte, musica, danzatori e un pieno di entusiasmo che coinvolgerà tutta la città. "Da ormai sette anni – ha continuato l’assessore - stiamo lavorando sulla promozione della città attraverso la formazione e l’accoglienza turistica. Questo ci permette di offrire una serie di eventi, di carattere sportivo, enogastronomico e culturale, che danno l’opportunità a tutta la Puglia di proseguire verso una maggiore attrattività durante i cosiddetti mesi spalla, destagionalizzando il turismo e ottenendo sempre più un ritorno di qualità".

La 'Vieste En Rose' e la 'Vieste in Love' sono gli eventi più attesi dell’anno, pensati sul coinvolgimento della cittadinanza e delle oltre mille attività commerciali. "A gennaio, ad esempio – ha concluso Rossella Falcone - è arrivata la prima prenotazione da parte di una famiglia tedesca che ha chiesto informazioni sulla nuova edizione della Vieste in Love. Ogni anno i conti di fine stagione vanno ben oltre le aspettative, sono sicura che il 2024 sarà ancora più sorprendente".