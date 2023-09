La sicurezza prima di tutto, 3500 kit antinfortunistici per gli operai agricoli: cresce la richiesta delle imprese

“Stiamo divulgano dati per far conoscere non solo gli ottimi risultati raggiunti, ma anche per dare un segnale al territorio circa l’importanza di un tema come quello della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”. Così Nicola Cantatore, presidente della Ciala-Ebat, commenta i risultati del bando per la dotazione di kit antinfortunistico per i lavoratori agricoli assunti dalle aziende della provincia di Foggia e dei comuni di San Ferdinando, Margherita di Savoia e Trinitapoli, presentati stamani presso la sede della Ciala-Ebat.

Il bando, chiuso il 31 marzo, è giunto alla terza edizione (dopo quelli del 2018 e del 2020) presentando un nuovo incremento del numero di domande presentate (circa 150 in più rispetto al precedente bando). Ben 871 le aziende che hanno partecipato, oltre il 60% delle domande sono state ammesse. Oltre 3500 lavoratori beneficeranno del kit antinfortunistico realizzato grazie alla collaborazione della Myo e della Cofra, rappresentati rispettivamente da Giovanni Ciccarelli (Divisione Pa e Grandi Clienti) e dal direttore commerciale Domenico Episcopo (Direttore commerciale).

Ai lavoratori beneficiari saranno dati in dotazione alla fine del mese scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, una borraccia termica e un contenitore termico per gli alimenti. Le aziende che hanno partecipato al bando hanno dovuto rispondere a dei requisiti specifici, in primis l’applicazione del contratto provinciale del lavoro, oltre all’essere in regola con i versamenti all’ente. Inoltre, ciascun lavoratore deve aver sostenuto un numero di giornate lavorative pari o superiori a 51. Ma soprattutto, a carico di ogni impresa candidata non dovevano essere presenti casi di sfruttamento dei lavoratori.