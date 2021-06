Furore porta Bruxelles a Foggia con 'Eureka!': i fondi per la ripresa spiegati alle imprese

Foggia-Bruxelles andata e ritorno. Dopo la full immersion sull'europrogettazione del 2020 direttamente al Parlamento Europeo, 'Eureka!', format ideato dall'europarlamentare Mario Furore, torna in patria.

La seconda edizione del progetto, in programma venerdì 2 e sabato 3 luglio, sarà ospitata nella Camera di Commercio. A inaugurare la due giorni sarà il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, in collegamento da Roma.

La prima giornata è dedicata alle imprese e instaurerà un filo diretto con la Bei, la Banca europea per gli investimenti. E sarà proprio la principale azionista del Fondo europeo per gli investimenti, che concede prestiti alle piccole e medie imprese, a "esporre un programma molto ambizioso per la ripresa delle Pmi", come ha spiegato l'onorevole Furore presentando l'evento.

Nelle altre sessioni di lavoro si parlerà di fondi diretti e del programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe.

La seconda giornata è riservata agli studenti che potranno cimentarsi nell'ideazione, stesura e presentazione dei progetti europei. Assieme all'eurodeputato Mario Furore, introdurrà il workshop sull'europrogettazione la collega Chiara Gemma, oltre ai saluti istituzionali del rettore dell'Università di Foggia Pierpaolo Limone e del padrone di casa, Damiano Gelsomino, presidente della Camera di Commercio di Foggia e di Unioncamere Puglia, partner dell'iniziativa.

La seconda edizione di Eureka!, illustrata oggi proprio nella Cittadella dell'Economia, ha il duplice obiettivo di informare le aziende del territorio sulle opportunità di finanziamento dell'Ue e di formare gli studenti universitari.

La grafica è accattivante, nello stile dell'europarlamentare che prova ad accorciare le distanze tra i giovani e l'Europa.

Nella prima edizione, una delegazione Unifg capeggiata dal rettore Limone e composta da studenti, neolaureati, docenti e personale era partita in missione per Bruxelles dal 20 al 22 gennaio 2020 per studiare da vicino gli strumenti operativi e le strategie più efficaci per intercettare i finanziamenti.

"Innovazione, ricerca scientifica, Green Economy: sono questi gli assi portanti del prossimo settennio ed è giusto che la Capitanata faccia la sua parte", ha detto l'europarlamentare Furore che ha invitato le imprese di Capitanata e di Puglia a partecipare.

Il presidente della Camera di Commercio di Foggia e di Unioncamere Puglia Gelsomino conviene sull'importanza dell'informazione anche per invertire la tendenza in Capitanata: "Fino a poco tempo fa, il nostro territorio è stato uno dei meno virtuosi in materia di accesso ai fondi, e quelli a gestione diretta rappresentano una grande opportunità per le nostre imprese".

Di seguito il programma:

Venerdì 2 luglio 2021, h.9.00/Riservato aIle imprese

Saluti e introduzione, h.9.30

On. Mario Furore, Eurodeputato M5S - NI

Damiano Gelsomino, Presidente CCIAA Foggia e Unioncamere Puglia

h.10.00/11.00 - La BEI e gli strumenti principali per le PMI

Andrea Clerici, Direttore Ufficio BEI Roma

Anna Fusari, Capo Divisione Banche e Imprese - Dipartimento del Mare Adriatico

h.11.00/11.30 - Questions & Answers con le imprese

h.11.30/11.45 - Cofee break

h.11.45/12.30 - Fondi diretti europei: un'opportunità per finanziare progetti industriali

Alessandro Davide Luglio, Consulente area sviluppo imprese - Warrant Group

h.12.30/13.00 - Questions & Answers con le imprese

h.13.00/15.00 - Lunch break

h.15.00 /15.30 - Programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe

Niccolò Querci, Policy Officer Commissione Europea - DG Research & Innovation - Horizon Strategic Planning & Programming

h.15.30/16.00 - Questions & Answers con le imprese

h.16.00/17.00 - Ulteriori programmi a sostegno dell'innovazione e le principali regole di partecipazione: elementi di progettazione europea

Roberta Mancia, Avvocato esperta in progettazione europea

h.17.00/17.30 - Questions & Answers con le imprese

h.17.30 - Saluti finali

On. Mario Furore, Eurodeputato M5S - NI

CCIAA di Foggia | Sala Consiliare | via Michele Protano 7 | Foggia

Sabato 3 luglio 2021/Riservato agli studenti

CCIAA di Foggia | Sala Consiliare | via Michele Protano 7 | Foggia

Saluti e introduzione, h.9.30

On. Mario Furore, Eurodeputato M5S - NI

On. Chiara Gemma, Eurodeputato M5S - NI

Prof. Pierpaolo Limone, Rettore dell'Università degli Studi di Foggia

Damiano Gelsomino, Presidente CCIAA Foggia e Unioncamere Puglia

h.10.00 - 14.00 - Workshop sull'europrogettazione

Roberta Mancia - Avvocato esperta in progettazione europea

h.14.00 - 14.15 - Saluti finali

On. Mario Furore, Eurodeputato M5S - NI