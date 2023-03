Entro un anno i foggiani rivedranno la luce: “I cittadini potranno essere pretenziosi”

Entro un anno saranno sostituiti tutti i corpi illuminanti e sarà messa in sicurezza tutta la rete della pubblica illuminazione a Foggia. Parola di Edison Next, che oggi si è presentata alla città e ha illustrato il progetto di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti con un titolo ad effetto: ‘Una nuova luce per la città di Foggia'.

I primi interventi sono già partiti. È in corso “un adeguamento normativo, ripristinando l’illuminazione esistente, in attesa che arrivino tutte le armature per la sostituzione”, spiega l’energy manager del Comune di Foggia, Elia Rosania. In viale XXIV maggio, e cioè al Quartiere Ferrovia, in via Lanza e Piazza Giordano i lampioni si sono riaccesi, ma è solo l’inizio, perché poi arriveranno le luci a Led.

“La città ha bisogno di grandi investimenti”, ha affermato Raffaele Bonardi, direttore Business to Government di Edison Next, che ha parlato di “salto epocale” in riferimento al risparmio energetico annuo del 70%. Hanno riscontrato un tasso di guasto in città superiore al 12%, probabilmente un dato inferiore rispetto a quello percepito dai foggiani. A fare gli onori di casa il componente della commissione straordinaria Sebastiano Giangrande che ha evidenziato come il ricorso a Consip abbia garantito una “procedura di assoluta garanzia, trasparenza e legalità”.

Edison Next gestirà la pubblica illuminazione per i prossimi nove anni. “Stiamo dando vita ad un nuovo corso, a un nuovo modo di concepire la città”, ha aggiunto Giangrande. “Questa è la casa dei foggiani, che apriamo alla città”, rivolgendosi al pubblico, pochi cittadini per la verità oltre la balaustra.

È stato l’architetto Raffaele Ziello, sovraordinato del Comune di Foggia, che ha seguito la procedura insieme ad un altro sovraordinato, Domenico Lomazzo, ad entrare nel dettaglio dell’appalto da circa 28 milioni di euro, con un ritorno pari al 9% in manutenzione straordinaria. All’interno del canone, sono previsti altri 6,7 milioni di investimenti che “saranno messi a terra con un cronoprogramma condiviso con l’amministrazione”, ha aggiunto Bonardi di Edison.

Accanto al rup Cosimo Suriano, il dirigente del Servizio Lavori Pubblici, l’ingegnere Paolo Affatato, ha magnificato il lavoro della tecnostruttura e l’operazione che assicura “nove anni di stabilità”, in un settore, peraltro, che era finito nella bufera delle inchieste che hanno travolto il Comune di Foggia. Naturalmente, il progetto riguarda anche le sei borgate.

Come anticipato, arriveranno 19.500 nuovi punti luce efficientati a Led, saranno installati sistemi di tele gestione e controllo remotizzato, saranno sostituiti o messi a norma più di 240 quadri elettrici, e 2100 pali ammalorati. Saranno adeguati più di 40 chilometri di linea. “Sull’infrastruttura Edison Next opererà interventi di manutenzione programmata e preventiva. La manutenzione a guasto cerchiamo di limitarla il più possibile facendo un investimento importante sull’infrastruttura”, ha detto il direttore Business to Government di Edison Next

Il cittadino può segnalare guasti al numero verde 800 628 172, già attivo, 365 giorni l’anno h24. Appena Edison Next ha messo piede in città sono partite già le prime chiamate al call center. “Il sistema è telecontrollato, restituisce un report che anche i tecnici del Comune possono controllare via web – ha spiegato Ubaldo Schiavi, direttore commerciale di Edison Next - quindi c’è una tracciabilità dell’intervento, dal momento della segnalazione alla conclusione. In base al tempo dell’intervento, Edison Next sarà soggetta a penalizzazioni. I tempi saranno monitorati”. In conferenza stampa ha aggiunto: “I cittadini potranno essere pretenziosi”.