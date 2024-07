Addio bus arancioni, Foggia si tinge di blu con 42 nuovi mezzi Ataf prodotti nello stabilimento Iveco

Arrivano dallo stabilimento Iveco di Foggia i 42 autobus suburbani Ataf nuovi di zecca. Questa volta sono blu, il colore scelto dalla Regione Puglia anche per le altre città.

La flotta inizialmente prevista a marzo è stata rimodulata in base alle esigenze in soli autobus lunghi, modello Crossway, con 46 posti a sedere e 50 in piedi.

La Regione Puglia ha destinato 14 milioni di euro a valere sul Piano nazionale per gli Investimenti Complementare al Pnrr per l’acquisto dei nuovi mezzi a metano. A Foggia è stato indirizzato un terzo del finanziamento stanziato a livello regionale, come ha rimarcato il vice presidente Raffaele Piemontese.

Altri 3 milioni di euro consentiranno di acquistare 4 autobus elettrici e 4 infrastrutture di ricarica. Altri 2,4 milioni di fondi Pnrr saranno investiti per 8 ulteriori autobus.

I vecchi bus arancioni scompariranno. I nuovi sostituiranno quelli da rottamare. Resteranno in circolazione solo i 17 mezzi bianchi. Il parco macchine arriverà, così, a oltre 70 bus.

“Avremo una grossa scorta di mezzi”, ha assicurato il direttore di Esercizio di Ataf, l’ingegnere Leonardo Ciuffreda.

“Non dovremmo più avere problemi – aggiunge l’assessore alle Partecipate Davide Emanuele – e riusciremo a garantire tutte le linee quotidianamente”.

Una campagna di comunicazione ‘fatta in casa’ dallo staff dell’ufficio stampa di Palazzo di Città accompagna l’ingresso in città dei nuovi mezzi. I comunicatori hanno scelto il dialetto: ‘È pass’t a circol’r?’, è il claim. I 42 nuovi mezzi sono definiti “comodi ed ecologici”.

Euro6 e all’avanguardia, sono dotati di diversi optional: impianto antincendio automatico, monitor collegati con il telerilevamento aziendale per l’info mobilità sulle fermate, videosorveglianza interna e altoparlante per non vedenti.

I primi sei o sette mezzi già da oggi saranno messi su strada e da lunedì entreranno a regime.

Mezzo campo largo, capeggiato dalla sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessore al Bilancio e vice presidente della Regione Puglia, il foggiano Raffaele Piemontese, l’assessore regionale ai Trasporti Debora Cilento e la consigliera regionale Rosa Barone hanno accompagnato la stampa a bordo di uno dei nuovi mezzi per presentarli alla città. Due autobus sono rimasti parcheggiati davanti al pronao della Villa Comunale.

Ataf, come annunciato da Stefania Piarullo, capo del personale, sta potenziando i canali di vendita dei biglietti: i titoli di viaggio si potranno acquistare anche nei parcometri installati in tutta la città e con l’app MooneyGo di Lottomatica.