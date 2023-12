In Puglia 500 euro al mese con il nuovo Reddito di dignità

A partire da oggi, martedì 5 dicembre, e fino alle 14 del 5 gennaio 2024, è possibile presentare domanda per l’accesso al contributo ReD 2023, il Reddito di Dignità pugliese.

Le istanze devono essere inserite online sulla piattaforma dedicata, all’indirizzo https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it. Si entra tramite Spid e, qualora il richiedente non fosse in possesso delle credenziali, potrà delegare soggetti terzi autorizzati alla presentazione delle domande: gli sportelli dei Caf e dei Patronati convenzionati con gli Ambiti territoriali oppure gli sportelli di segretariato sociale degli Ambiti territoriali.

Per richiedere il contributo è necessario l’Isee in corso di validità alla data di generazione del ‘codice famiglia’.

In questa nuova misura del Red, il Dipartimento Welfare ha definito la propria politica di inclusione sociale in sinergia con il Dipartimento Politiche del Lavoro. La novità è stata conciliare il Red con il percorso 4 del Programma GOL, rivolto alla medesima platea di destinatari.

“Abbiamo voluto fortemente che i nostri concittadini in situazioni di difficoltà potessero trovare, attraverso questo nuovo bando, un supporto economico e una opportunità di sostegno reale. È stato questo l’obiettivo principale del nostro lavoro, di quello degli uffici, congiunto e assolutamente integrato”, dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano insieme agli assessori al Welfare, Rosa Barone, e al Lavoro, Sebastiano Leo.

Saranno loro, con le direttrici dei relativi dipartimenti, Valentina Romano e Silvia Pellegrini, a presentare i dettagli della misura in una conferenza stampa in programma giovedì 7 dicembre alle 12 nella Sala Di Jeso della presidenza della Regione Puglia.

L’indennità economica mensile individuale per i soggetti ammessi a contributo è di 500 euro, a fronte della sottoscrizione del Patto di inclusione e dello svolgimento delle prestazioni in esso previste.

L’avviso è rivolto ai cittadini di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 65 anni non ancora compiuti con un valore Isee non superiore a 9.360 euro; un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a 30mila euro; un valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a 15mila euro.

Per le famiglie numerose di 5 componenti o più, oppure genitore solo con almeno tre figli minori, l’Isee deve riportare un valore non superiore a 15mila euro; il valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non deve risultare superiore a 30mila euro e il valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non deve superare i 20mila euro.

Sono criteri premiali di valutazione la presenza nel nucleo familiare di immigrati; la numerosità del nucleo familiare; la presenza di disoccupati ultracinquantenni; le giovani coppie conviventi; i nuclei familiari monopersonali.